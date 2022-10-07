Bir damla su kalmadı

Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) bilim danışmanı Dr. Erol Kesici, Marmara Gölü’nün doğal dengesinin bozulduğunu ve canlılığının yok edildiğini kaydetti. Kesici, kuş cenneti olarak bilinen göldeki son incelemelerle ilgili değerlendirmede bulundu. 1932-1953 yıllarındaki planlamalara dikkati çeken Kesici, “Doğal göl, daha çok tarım bakışı ve Gediz Havzası’na su vermek için Gediz Nehri, Kum Çayı’ndan göle kanallar açıldı. Göl yüzey alanı da 44 kilometrekareden 70 kilometrekareye çıkarılarak, doğal göl su deposuna dönüştürüldü” dedi.

300 TON BALIK AVLANIYORDU

Göl havzası, 150’ye yakın farklı kuş türüne 20 binden fazla su kuşuna, mevsimsel olarak yaşama, barınma, üreme alanı oluşturarak ulusal öneme sahip sulak alan kriterlerini karşılıyordu. Göl havzasında balıkçılığın önemli geçim kaynağı olduğunu da hatırlatan Kesici, “Göl çevresinde yer alan kamışlık- sazlık alanlar insanların kullanım amaçlı kaynaklarıydı. Göl, doğal gölken, 1960’lı yıllarda 400’den fazla balıkçı teknesiyle yılda yaklaşık 300 ton balık avlanmaktaydı. Göl olmaksızın bu insanların normal yaşayışlarına devam etmesi neredeyse olanaksızdır” ifadelerini kullandı.