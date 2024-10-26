Bir günde 10 işgalci öldürüldü

İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyindeki çatışmalarda biri binbaşı, biri yüzbaşı olmak üzere 5 askerinin öldüğünü duyurdu.
Dün geceden sabaha ölen İsrail askeri sayısı 10’a yükseldi. Ordudan yapılan açıklamada, Lübnan’ın güneyinde Hizbullah’la yaşanan çatışmalarda 5 askerin öldüğü belirtildi. Çatışmalarda, 4 İsrail askerinin de ağır yaralandığı kaydedildi. İsrail medyasından KAN’ın haberine göre, beş asker, bulundukları binaya bir roket isabet etmesi sonucu öldürüldü. Saldırıda yirmi dört askerin daha yaralandığını bildirdi. İşgalci güç, Güney Lübnan'da öldürülen Zırhlı Birlik'teki beş askerin isimlerini ve rütbelerini de açıkladı. Öldürülenler arasında bir binbaşı, bir yüzbaşı, bir astsubay ve bir başçavuş bulunuyor.
GECE VAKTİ PUSUYA DÜŞTÜLER
Önceki gece Hizbullah güçleri ile çatışan İsrail ordusu yine ağır hezimete uğradı. Ordu radyosundan yapılan açıklamaya göre, İsrail güçleri, Hizbullah’a ait bir tüneli incelediği sırada pusuya düşürüldü. Haberde, Hizbullah mensuplarının çalılıklardaki bir kuyudan çıkarak yakın mesafeden İsrail askerlerine el bombaları attığı ifade edildi. Bomba patlaması sonucu 4 asker öldü. Devamında çıkan çatışmada ise bir İsrail askeri öldürüldü. Saldırıda 7 askerin de ağır yaralandığı ve helikopterlerle tahliye edildiği ifade edildi.