Bir günde 10 işgalci öldürüldü

Dün geceden sabaha ölen İsrail askeri sayısı 10’a yükseldi. Ordudan yapılan açıklamada, Lübnan’ın güneyinde Hizbullah’la yaşanan çatışmalarda 5 askerin öldüğü belirtildi. Çatışmalarda, 4 İsrail askerinin de ağır yaralandığı kaydedildi. İsrail medyasından KAN’ın haberine göre, beş asker, bulundukları binaya bir roket isabet etmesi sonucu öldürüldü. Saldırıda yirmi dört askerin daha yaralandığını bildirdi. İşgalci güç, Güney Lübnan'da öldürülen Zırhlı Birlik'teki beş askerin isimlerini ve rütbelerini de açıkladı. Öldürülenler arasında bir binbaşı, bir yüzbaşı, bir astsubay ve bir başçavuş bulunuyor.