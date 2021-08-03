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AYDİN

Bir orman yangını da Karacasu'da

Türkiye'nin pek çok ilinde devam eden orman yangınlarına bir yenisi daha eklendi. Aydın'ın Karacasu ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin alevlere müdahalesinin devam ettiği öğrenildi.

Haber Merkezi DHA
Bir orman yangını da Karacasuda
Karacasu'da orman yangını

İlçeye bağlı Alemler ve Esençay mahallerindeki ormanlık alanda saat 18.30 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yangın kısa süre içerisinde büyüdü.

Alevleri görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Bölgeye Aydın Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda arazöz ve Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangının dağlık ve sarp arazide olması nedeniyle ekiplerin alevlere müdahalesinin zorlaştığı bildirildi. Karadan söndürme çalışmaları sürerken, çevredeki vatandaşların kendi çabalarıyla alevlere müdahale ettiği görüldü.

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