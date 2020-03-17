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MUĞLA

Bodrum'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Muğla'nın Bodrum ilçesi Ege Denizi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Muğla'nın haricinde çevre illerde de hissedildi.

Haber Merkezi DHA
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Ege Denizi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.14'te Ege Denizi açıklarında 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

  • Depremin, Muğla'nın Bodrum ilçesine 4 kilometre uzaklıkta ve 11 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, depremi hissettiklerini belirterek, "İlçemizde herhangi olumsuzluk, can ve mal kaybı yok. 4,1 büyüklüğündeki depremin ardından küçük şiddette artçı sarsıntılar da yaşandı." diye konuştu.

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