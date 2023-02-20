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Bölgede 3 bin heyelan oldu

İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından hazırlanan deprem ön değerlendirme raporuna göre, bölgede 3 binin üzerinde kütle hareketinin geliştiği tespit edildi.

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:00 . 20/02/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından hazırlanan deprem ön değerlendirme raporuna göre, bölgede 3 binin üzerinde kütle hareketinin geliştiği tespit edildi.

İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından hazırlanan deprem ön değerlendirme raporuna göre, bölgede 3 binin üzerinde kütle hareketinin geliştiği tespit edildi.

İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından hazırlanan deprem ön değerlendirme raporuna göre, Doğu Anadolu fayının Amanos segmenti üzerinde kırılmada en fazla 4,7 metrelik bir atımın görüldüğü, Pazarcık segmentinde ise en fazla 3,2 metrelik bir atımın oluştuğu, Çardak fayında ise toplam atımın 8 metreyi aştığına dikkat çekildi. Raporda, bölgede 3 binin üzerinde kütle hareketinin geliştiği tespit edildiği belirtilerek; çok geniş bir alanda dağılım gösteren kütle hareketlerinin büyük bir yüzdesinin kaya düşmeleri tipinde geliştiği, buna karşın bazı alanlarda geniş yüzeysel alanları kaplayan yanal yayılmaların varlığı tespit edildi.


#Kahramanmaraş
#Deprem
#Heyelan
#İTÜ
1 saat önce
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Bölgede 3 bin heyelan oldu
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