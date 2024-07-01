Bombadan beter: 5 ölü 63 yaralı

İzmir’in Torbalı ilçesinde bir binanın zemin katındaki lokantada patlama meydana geldi. Sanayi tipi tüpün neden olduğu patlamada 5 kişi yaşamını yitirdi, 63 kişi de yaralandı. Ayrancılar Mahallesi, Barış Manço Caddesi'nde lokantada dün saat 15.00 sıralarında patlama oldu. Sanayi tüpünden kaynaklı olduğu belirtilen patlamada 5 kişi yaşamını yitirdi, 63 kişi de yaralandı. Patlamanın yaşandığı bina ile çevredeki 11 binada hasar oluştu. Olay yerine sevk edilen AFAD ve sağlık ekipleri, enkaza dönüşen iş yerinden yaralılar çıkardı. Patlamanın olduğu bölgede kurulan semt pazarı nedeniyle etkilenenlerin sayısının fazla olduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi.

11 BİNADA HASAR VAR

İzmir Valisi Süleyman Elban, patlamada yaralanan vatandaşların 4 ayrı hastanede tedavi gördüğünü açıkladı. Elban, olay yerinde yaptığı açıklamada, “Şırdancı dükkanında yapılan tespitlere göre sanayi tipi bir tüpün patlaması sonucu maalesef 5 vatandaşımız hayatını kaybetti. Çok sayıda yaralımız var. Bu cadde üzerinde bulunan 11 binanın da bir tanesinde yani tüpün patladığı binada ciddi hasar var. Diğerlerinde cam kırıkları ve çerçevelerde zarar var. Tespitleri yaparak mağdurların ihtiyaçlarını gidermek için çalışmalara başladık Patlamanın olduğu iş yerinde herhangi bir tadilat yoktu. Faaliyette olan bir iş yeriydi” dedi.

HER TARAF BOŞALTILDI

Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir ise, "Belediye olarak biz elimizden gelen desteği sağlıyoruz. Binada sağlı sollu her taraf boşaltıldı. Kolonlar zarar görmüş olabilir. Mühendislerimiz, fen işlerimiz ve zabıta amirlerimizle birlikte olay yerindeyiz. Mahalle halkına, evde bakım hizmetleri olarak destek veriyoruz. Ayrancılar'da pazar günleri semt pazarı kuruluyor. Pazara giden kişilerin de yaralandığı söyleniyor" dedi.

1 KİŞİ GÖZALTINDA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yaptığı paylaşımda “İzmir'de bir lokantada meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Olayın aydınlatılması için soruşturma başlatılmıştır” ifadelerini kullandı. Olaya ilişkin 1 kişi gözaltına alındı. Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, patlamanın olduğu iş yerinin biten tüpünü önceki gün değiştiren H.C. hakkında gözaltı kararı verildi. Jandarma ekipleri H.C'yi Ayrancılar Mahallesi'ndeki evinde gözaltına aldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, patlamada hayatını kaybeden kişilere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.

O anlar kayıtta

Yaşanan patlama, bölgede bulunan güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde patlamanın şiddeti gözler önüne serilirken, evlerden kopan camların caddeye düştüğü ve cadde üzerinde bulunan vatandaşların patlama sonrası can havliyle kaçtığı anlar yer aldı.







