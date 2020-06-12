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Böyle hırsızlık görülmedi: Tarladan kökleriyle söküp çaldılar

Tokat’ın Niksar ilçesinde bir vatandaşın tarlasına giren hırsızlar, yaklaşık bir ton patatesi sökerek çaldı. Aylarca emek verdikten patateslerinin çalınmasına çok üzüldüğünü belirten tarla sahibi Salih Doğan, "Şu andaki piyasa toptan fiyatı en az 1700 lira. Sermayem gitti" dedi.

Haber Merkezi İHA
Salih Doğan, tarlasını görünce şoke oldu.
Salih Doğan, tarlasını görünce şoke oldu.

Niksar’a bağlı Köklüce mevkiinde meydana gelen olayda, uzun yıllardır çiftçilik yapan aynı zamanda Korulu Köyü Muhtarı olan 58 yaşındaki Salih Doğan’a ait tarlaya giren hırsızlar, yaklaşık bir ton civarında patatesi sökerek kayıplara karıştı. Sulama yapmak için sabah patates ekili tarlasına gelen Salih Doğan gördüğü manzara karşısında şaşırdı. Tarlada beş farklı alanda söküm yapıldığını farkeden Doğan hemen durumu jandarma ekiplerine haber verdi.

'Kesmece' hırsızlık: Karpuzları tek tek kesip, beğenerek çalmışlar
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'Kesmece' hırsızlık: Karpuzları tek tek kesip, beğenerek çalmışlar

Gözlerine inanamadı

Sabah tarlasına geldiğinde gözlerine inanamayan Doğan, "Sabah tarlayı dolaşmaya geldiğimde bazı alanların çökmüş olduğunu gördüm, patatesler hastalanmış diye düşündüm, yaklaştığımda patateslerin sökülmüş olduğunu gördüm. Yaklaşık 150 metrekare beş ayrı yerde. Anladığım kadarıyla bunu kalabalık bir gurup yapmış, iki gün önce sökülmüş gibi duruyor yaprakların durumundan. Patatesleri sökmüşler otlarını kenara atmışlar, çapayla eşerek toplamışlar” dedi.

Yüz bin liralık hırsızlık kamerada
OYNAT 00:00
Yüz bin liralık hırsızlık kamerada
Mersin'de, ganyan bayii ve cep telefonu satışı yapılan iş yerlerine giren kişinin çaldığı 100 bin lira değerindeki cep telefonu ve sigaralar ele geçirildi. Şahsın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde rahat tavırları ise dikkat çekti.

Hırsızların yakalanmasını istiyor

Aylarca emek verdikten patateslerinin çalınmasına çok üzüldüğünü belirten Doğan, “Burası Köklüce’nin toprakları ben Korulu köyündenim, yıllardan beri ben burada ekim yapıyorum. Yıllardan beri burada hiçbir tane zarar görmemiştim şimdiye kadar. Buranın insanları değil, tahmin ediyorum dışarıdan gelenler yapıyor bunları. Patatesimin durumu çok iyiydi yaklaşık bir ton patates çıkabilirdi buradan, şu andaki piyasa toptan fiyatı 1700 lira falan. Olay yerine geldikten sonra durumu jandarmaya bildirdim, gerekli bilgileri verdim, inşallah failler bulunur ve bundan sonra böyle bir şey olmaz” diye konuştu.

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