Bozkır yeniden cezaevinde

SEGBİS üzerinden Şanlıurfa 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ne çıkarılan Bozkır’a, 8 Eylül 2015’te Akçakale’de yakalanan bomba yapımında kullanılan mühimmat yüklü “Soğan TIR’ları” davasında verilen hüküm tebliğ edildi. Daha sonra Hablemitoğlu suikastı davasının görüldüğü Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sevk olan Bozkır, adli kontrol şartlarına uymadığı gerekçesiyle tutuklandı.

Kırmızı bültenle aranırken 2022’de MİT tarafından yurt dışında yakalanıp Türkiye’ye getirilen Bozkır, 18 Mayıs 2023’teki duruşmada, adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Adli kontrol tedbirlerine uymayan Bozkır hakkında 3 Temmuz 2023’te tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı. Hablemitoğlu’nun 18 Aralık 2002’de Çankaya’daki evi önünde başından vurularak öldürülmesine ilişkin davanın sanıkları arasında yer alan Bozkır’ın “tasarlayarak kasten öldürmeye yardım” suçundan 20 yıla kadar hapsi isteniyor.