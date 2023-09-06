Bungalov evler kağıt gibi sürüklendi

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak, su baskınlarına neden oldu. İğneada beldesinde bir turizm tesisi zarar gördü. Turistik kamp alanındaki bir gruptan kişiden haber alınamadığı bildirildi. Hemen bölgeye sevk edilen ekipler, arama-kurtarma çalışması başlattı. Bungalov evlerin bulunduğu bölgede sel sularına kapılan iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp biri çocuk dört kişi ise çalışmalar sonucu sağ olarak kurtarıldı.