Bungalov evler kağıt gibi sürüklendi

Kırklareli.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün kuvvetli yağış uyarısında bulunduğu Kırklareli’nin Demirköy ilçesi ve İğneada beldesini sağanak vurdu. Derelerin taşması sonucu su baskınlarının yaşandığı bölgede, bazı yollar ulaşıma kapandı. Orman içindeki turistik bungalovların sular altında kalırken, bungalov evlerin bulunduğu bölgede sele kapılan 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Bölgede 4 kişinin halen kayıp olduğu ifade edilirken, AFAD, UMKE, İl Özel İdaresi, Sahil Güvenlik Komutanlığı, askerler ve itfaiye ekipler sevk edildi. Kırklareli Valisi Birol Ekici, ekiplerin çalışmasıyla 2 vatandaşın kurtarıldığını belirterek, çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.
KARA YOLU ULAŞIMA KAPANDI
Şiddetli yağış nedeniyle Değirmen Deresi taşarken, Karayolları Genel Müdürlüğü, İğneda Demirköl yolu 2’nci ile 5’inci kilometresi arasındaki güzergahın aşırı yağış nedeniyle trafiğe kapatıldığını duyurdu. Sağanak nedeniyle İğneada beldesindeki ev ve çiftlikleri su basarken, yollarda da ağır hasar meydana geldi.