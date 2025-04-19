Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bursa
Bursa'da polis aracı hafif ticari araçla çarpıştı: 2 polis yaralandı

Bursa'da polis aracı hafif ticari araçla çarpıştı: 2 polis yaralandı

07:2319/04/2025, Cumartesi
G: 19/04/2025, Cumartesi
AA
Sonraki haber
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, hafif ticari araçla çarpışan polis aracındaki 2 memur yaralandı.

Polis memuru A.D. (33) idaresindeki polis aracı ile Gürkan B. (33) yönetimindeki 16 BIL 236 plakalı hafif ticari araç, Hamidiye Mahallesi Cami Aralığı Sokak'ta çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan hafif ticari araç, park halindeki başka bir araca çarparak durabildi.

Kazada, polis aracının sürücüsü ve yanındaki diğer polis memuru M.A.A. (31) yaralandı.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis memurlarının durumlarının iyi olduğu öğrenildi.




#Bursa
#KAZA
#polis
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Mehmet Öz kimdir?