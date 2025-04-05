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Bursa'da beton mikseri yan yattı: Sürücü ağır yaralandı

Bursa'da beton mikseri yan yattı: Sürücü ağır yaralandı

16:005/04/2025, Saturday
IHA
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Beton mikseri, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yan yattı.
Beton mikseri, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yan yattı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan beton mikseri yan yattı. Yaşanan kazada sürücü ağır yaralandı.

Bursa'daki kaza, Gemlik ilçesi Gemlik-Armutlu yolu Narlı mevkisinde meydana geldi. 16 GY 659 plakalı beton mikseri, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yan yattı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaşanan kazada ağır yaralanan mikser sürücüsü, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yan yatan beton mikseri, çekiciler yardımıyla kurtarıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.


#Bursa
#Gemlik
#Narlı
#Armutlu

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