Bursa’da Dede Korkut heyecanı

Dede Korkut Destanı’nın 13. hikayesini ortaya çıkaran ve Türk kültür dünyasına kazandıran İranlı Kütüphaneci Veli Muhammet Hoca, Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği programda Bursalılarla bir araya geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın konuşma yaptığı, Veli Muhammet Hoca ile Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atabey Kılıç’ın da Dede Korkut Destanı’na ve yeni hikayeye yönelik sunum yaptığı ‘Veli Muhammet Hoca’ya Saygı ve Teşekkür Beratı Takdimi Programı’, Tayyare Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Etkinlikte, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) arşivinde yer alan ‘Dede Korkut Minyatürleri Sergisi’ ile Dede Korkut Destanı üzerine yazılmış kitaplar da katılımcıların izlenimine sunuldu.

TÜRK DÜNYASININ ORTAK HAFIZASI

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Dede Korkut Destanı’nın Türk dünyasının ortak hafızası ve eşsiz hazinesi olduğunu söyledi. Dede Korkut Destanı’nın Vatikan ve Dresden’de ortaya çıkan iki hikayesinin ardından ardından 3. hikayesinin İran’da bulunduğu haberini aldıklarını ifade eden Başkan Aktaş, “Bilinen 12 hikayesinden farklı olan ve Veli Muhammet Hoca tarafından bir sahafta bulunan 13. hikaye, hepimizi heyecanlandırdı” diye konuştu.

MİNYATÜR ÇİZİMİ POSTER OLDU

Büyükşehir Belediyesi olarak bu önemli gelişmeye kayıtsız kalmadıklarını belirten Başkan Aktaş, “Bu vesileyle yeni bulunan 13. Hikaye’nin yani Salur Kazan’ın Yedi Başlı Ejderha’yı öldürdüğü masalın minyatür çizimini hazırlattık. Sonra da bu minyatürü poster olarak bastırarak, Türk dünyasının her tarafına ulaştırmaya gayret ettik” dedi.

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BİR SAHAFTAN 2 DOLARA ALMIŞ

Veli Muhammet Hoca ise dinleyicilere Dede Korkut Destanı hikayesinin nasıl bulunduğuna ilişkin bilgiler verdi. Nüshayı bir sahaftan 2 dolara satın aldığını ve eserin orjinalliğini Türkiye’de tespit ettirdiğini belirten Hoca, Bursa Büyükşehir Belediyesi yetkililerine ‘eserin sahiplenilmesi ve yaygınlaştırılması yönünde’ gösterdikleri hassasiyet nedeniyle teşekkür etti.

DEDE KORKUT YILINDA ORTAYA ÇIKTI

Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atabey Kılıç da bu yılın Dede Korkut yılı olduğunu ifade ederek, yeni hikayenin aynı zamanda ortaya çıkmasının ayrıca bir güzellik olduğunu söyledi. Dede Korkut Destanı masallarının temel noktasında kadın ve ailenin olduğunu belirten Kılıç, sözkonusu hikayede ise 7 gün 7 gece süren Kars Kalesi muhasarasının konu edildiği bilgisini paylaştı.

Programın ardından Büyükşehir Belediye Başkan Alinur Aktaş, Veli Muhammet Hoca’ya teşekkür beratını verdi.