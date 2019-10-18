Gündem Bursada Dede Korkut heyecanı
BURSA

Bursa’da Dede Korkut heyecanı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Dede Korkut Destanı’nın 13. hikayesini Türk kültür dünyasına kazandıran İranlı Veli Muhammet Hoca’yı Bursa’da ağırladı. Başkan Aktaş, yeni hikayenin kendilerini heyecanlandırdığını söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İranlı Veli Muhammet Hoca’yı Bursa’da ağırlandı.
İranlı Veli Muhammet Hoca’yı Bursa’da ağırlandı.

Dede Korkut Destanı’nın 13. hikayesini ortaya çıkaran ve Türk kültür dünyasına kazandıran İranlı Kütüphaneci Veli Muhammet Hoca, Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği programda Bursalılarla bir araya geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın konuşma yaptığı, Veli Muhammet Hoca ile Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atabey Kılıç’ın da Dede Korkut Destanı’na ve yeni hikayeye yönelik sunum yaptığı ‘Veli Muhammet Hoca’ya Saygı ve Teşekkür Beratı Takdimi Programı’, Tayyare Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Etkinlikte, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) arşivinde yer alan ‘Dede Korkut Minyatürleri Sergisi’ ile Dede Korkut Destanı üzerine yazılmış kitaplar da katılımcıların izlenimine sunuldu.

TÜRK DÜNYASININ ORTAK HAFIZASI

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Dede Korkut Destanı’nın Türk dünyasının ortak hafızası ve eşsiz hazinesi olduğunu söyledi. Dede Korkut Destanı’nın Vatikan ve Dresden’de ortaya çıkan iki hikayesinin ardından ardından 3. hikayesinin İran’da bulunduğu haberini aldıklarını ifade eden Başkan Aktaş, “Bilinen 12 hikayesinden farklı olan ve Veli Muhammet Hoca tarafından bir sahafta bulunan 13. hikaye, hepimizi heyecanlandırdı” diye konuştu.

MİNYATÜR ÇİZİMİ POSTER OLDU

Büyükşehir Belediyesi olarak bu önemli gelişmeye kayıtsız kalmadıklarını belirten Başkan Aktaş, “Bu vesileyle yeni bulunan 13. Hikaye’nin yani Salur Kazan’ın Yedi Başlı Ejderha’yı öldürdüğü masalın minyatür çizimini hazırlattık. Sonra da bu minyatürü poster olarak bastırarak, Türk dünyasının her tarafına ulaştırmaya gayret ettik” dedi.

BİR SAHAFTAN 2 DOLARA ALMIŞ

Veli Muhammet Hoca ise dinleyicilere Dede Korkut Destanı hikayesinin nasıl bulunduğuna ilişkin bilgiler verdi. Nüshayı bir sahaftan 2 dolara satın aldığını ve eserin orjinalliğini Türkiye’de tespit ettirdiğini belirten Hoca, Bursa Büyükşehir Belediyesi yetkililerine ‘eserin sahiplenilmesi ve yaygınlaştırılması yönünde’ gösterdikleri hassasiyet nedeniyle teşekkür etti.

DEDE KORKUT YILINDA ORTAYA ÇIKTI

  • Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atabey Kılıç da bu yılın Dede Korkut yılı olduğunu ifade ederek, yeni hikayenin aynı zamanda ortaya çıkmasının ayrıca bir güzellik olduğunu söyledi. Dede Korkut Destanı masallarının temel noktasında kadın ve ailenin olduğunu belirten Kılıç, sözkonusu hikayede ise 7 gün 7 gece süren Kars Kalesi muhasarasının konu edildiği bilgisini paylaştı.
  • Programın ardından Büyükşehir Belediye Başkan Alinur Aktaş, Veli Muhammet Hoca’ya teşekkür beratını verdi.

İznik gölü çekildi: Balık ağları ortaya çıktı
GÜNDEM
İznik gölü çekildi: Balık ağları ortaya çıktı
Büyük zafer

Büyük zafer

​ABD ile masaya oturan Türkiye her istediğini aldı.
Vur Mehmedim!

Vur Mehmedim!

Mehmetçik'in ilk defa yayınlanan görüntüleri nefes kesti.
100 km tamam

100 km tamam

​Tel Abyad ile Rasulayn arasındaki 100 km'lik alan temizlendi.
Terörizmi yendiğimizde...

Terörizmi yendiğimizde...

​Erdoğan'dan kendisine teşekkür eden Trump'a yanıt.
Teşekkürler Erdoğan

Teşekkürler Erdoğan

"Türkiye bu güvenli bölgeyi hep istiyordu."
PKK'ya<br>Esed kamuflajı

PKK'ya
Esed kamuflajı

Ayn el-Arab'ta rejim askerinin üniformasını giyen kişilerin PKK'lı olduğu ortaya çıktı.

Avrupa panikte

Avrupa panikte

​​Teröristlerin yanında saf tutan Avrupa'yı mülteci akını korkutuyor.
Yemeklerini<br>bile bıraktılar

Yemeklerini
bile bıraktılar

​ABD askerlerinin çekildiği üsten yeni görüntülere ulaşıldı.
Buz tutmuş<br>kasaba: Oymyakon

Buz tutmuş
kasaba: Oymyakon

Hava sıcaklığı rekoru eksi 65 derece ile kırıldı.

Teröre körler

Teröre körler

​Terör yandaşları yarın Avrupa'nın birçok ülkesinde eyleme hazırlanıyor.
Bütçede aslan payı sağlık ve eğitime

Bütçede aslan payı sağlık ve eğitime

Hizmeti önceleyen 2020 bütçesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu.​
AB ticaretine<br>Bosna köprüsü

AB ticaretine
Bosna köprüsü

​İş dünyası Saraybosna'da bir araya geldi.
Sesimize ses verin

Sesimize ses verin

​Diyarbakır'daki evlat nöbetinde tam 45 gün geride kaldı.
Köprüde<br>intihar girişimi

Köprüde
intihar girişimi

​Eli silahlı şahıs intihar girişimde bulundu ve trafik çift yönlü durdu.
Ayn El Arab <br>sözü vermedik!

Ayn El Arab
sözü vermedik!

​Çavuşoğlu, Pence'nin sözlerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.