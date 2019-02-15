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Bursa'da tanzim satışlar başladı mı? Bursa'daki tanzim satış noktaları nerede?

Bursa’da tanzim satışlar başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla sebze meyvenin üreticiden tüketiciye ucuz fiyatla ulaştırıldığı tanzim satış Bursa’da da 3 noktada başladı. Vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi’nin ucuz sebze satışlarına ilk günden büyük ilgi gösterdi.

Haber Merkezi IHA
Bursa'da 3 noktada başlayan tanzim satışlara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Bursa'da 3 noktada başlayan tanzim satışlara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa’da 3 yerde tanzim satış noktasının faaliyete başladığını belirterek, "Yakında bu satış noktası 10’a çıkarılacak. Sen ürünlerin fiyatlarını 3-4 kat arttırırsan böyle bir zulme gidersen karşında bizi bulursun. Bu kararı aldık. Bir anda fiyatlar yarıya indi. Daha da inecek. Bizler üretici ile tüketici arasındaki bu bağı kuracağız. Bursa’da bugün 3 yerde tanzim satış noktası faaliyete geçti. Yakında bu 10 rakamına ulaşacak. Bakliyat ve temizlik ürünlerindeki fahiş fiyat artışları için diğer kalemlerde de aynı uygulamaya geçiyoruz. Hiç kimsenin milletimize karamsarlık aşılamasına, milletimizin ekmeğiyle oynamasına izin vermeyeceğiz” diye konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ise tarladan uygun fiyatla aldığı patates, soğan, patlıcan, biber, domates ve salatalıkları Emek, Dikkaldırım ve Arabayatağı Mahallesi’nde vatandaşlarla buluşturdu. Mihraplı Camisi yanı, Arabayatağı Metro istasyonu yanı ve Emek Korupark arkasındaki satış noktalarına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Ürünler ilk günden kapışılırken, satış noktasının 10’a çıkarılacağı belirtildi.

Patates ve soğan 2 liradan, domates 3 liradan, salatalık 4 liradan, patlıcan 4,5 liradan biber ise 6 liradan satışa sunuldu.

Online tanzim satışı başladı
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Tanzim satışlar online olarak da uygulanmaya başlandı. PTT'nin internet adresinde yer alan meyve ve sebzelerin tanzim fiyatlarıyla satılacağı açıklandı. Tüm ürünler PTT Kargo ve Lojistik aracılığıyla vatandaşlara ulaştırılacak.
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epttavm.com üzerinden ilk etapta, salatalık, sivri biber, patlıcan, soğan, patates, domates, kırmızı biber ve çarliston biberden oluşan 8 çeşit sebze satışa sunuldu. İşte online olarak satılan ürün ve fiyatları:
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Kırmızı Biber - 6 TL Antalya ve Mersin bölgelerinde üretilmektedir.
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Çerliston Biber - 6 TL Antalya ve Mersin bölgelerinde üretilmektedir.
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Sivri Biber - 6 TL Antalya ve Mersin bölgelerinde üretilmektedir.
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Salatalık - 4 TL Antalya ve Mersin bölgelerinde üretilmektedir.
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Patlıcan - 4,5 TL Antalya bölgesinde üretilmektedir.
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Soğan - 2 TL Ankara ve Kütahya bölgelerinde üretilmektedir.
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Patates - 2 TL İzmir bölgesinde üretilmektedir.
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Domates - 3 TL Antalya bölgesinde üretilmektedir.
Online tanzim satışı başladı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, tanzim satışın online olarak da yapılacağını duyurdu. Turhan, "Sebze ve meyve fiyatlarının ciddi yükselişi ile birlikte enflasyonla topyekûn mücadele kapsamında vatandaşlarımıza ekonomik fayda sağlamak amacıyla uygulama koyulan tanzim satışlarını yakın zamanda Türkiye'nin Milli Pazaryeri Platformu www.epttavm.com 'da başlatıyoruz" dedi.
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