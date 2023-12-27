Bütçede 57 gün böyle geçti

Türkiye Yüzyılı’nın ilk bütçesi olan 2024 bütçesinin, Meclis’teki macerası 57 gün sürdü. Cumhurbaşkanlığı’nın 17 Ekim’de Meclis Başkanlığı’na gönderdiği 2024 yılı bütçesinin görüşmelerine, 20 Ekim’de TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda başlandı. 24 Kasım’da komisyondan geçen bütçe, 11 Aralık’ta Genel Kurul’a indi.

GÖRÜŞMELER 191 SAAT SÜRDÜ

15 gün süren bütçe görüşmelerinde, 15 birleşim 74 oturum yapıldı. 191 saat 13 dakika süren görüşmelerde 7 bin sayfadan fazla tutanak tutuldu. Bütçenin komisyon ve Genel Kurul aşamalarında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz toplamda 560 dakika konuştu.

EN UZUN GECE

Bütçe görüşmelerine Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez’in vefatı damga vurdu. Bitmez’in vefatı nedeniyle görüşmelere iki kez ara verildi. Bu nedenle bütçe takvimi bir gün uzatılarak, kapanış görüşmesi 24 Aralık’tan 25 Aralık’a alındı. 21 Aralık’a ötelenen TBMM, Adalet, Dışişleri, Kültür ve Turizm ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarının bütçe görüşmeleri toplamda 16 saat 20 dakika sürdü. 21 Aralık’ı 22 Aralık’a bağlayan gece kayıtlara 2024 yılı bütçe görüşmelerinin en uzun gecesi olarak geçti.

EN TARTIŞMALI BÜTÇE

Bütçenin en hararetli tartışmaları ise Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in bütçe sunumu sırasında yaşandı. Genel Kurul’da en çok süre uzatımı talep eden bakan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca oldu. Koca, TBMM Başkanvekili Bozdağ’dan 5 defa süre uzatımı talep etti.

AK PARTİ VE MHP’DEN PROTESTO

Bütçe görüşmeleri sırasında AK Parti ve MHP grupları da protestolarda bulundu. AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, 17 Aralık’ta bütçe görüşülmelerinde birleşimi yöneten CHP’li TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca’nın adil olamadığını ifade ederek, AK Parti grubunu, Genel Kurul’dan çıkarttı. Bir süre sonra geri dönen AK Parti grubu kürsünün etrafında toplanarak, protestolarını sürdürdü. MHP grubu ise, bütçe görüşmelerinin son gününde ortak bildiriye imza atmayan CHP ve DEM Parti gruplarını konuşmalarını dinlememek için Genel Kurulu terk etti. Bütçe görüşmelerin son günlerinde DEM Partili TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’in fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.











