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Gündem Büyü bozma vaadiyle dolandırıcılık 300 bin lirasını kaptırdı
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Büyü bozma vaadiyle dolandırıcılık: 300 bin lirasını kaptırdı

Almanya’da yaşayan bir gurbetçi, internette tanıştığı ve kendisini medyum olarak tanıtan falcıya, büyü bozması için 35 bin euro (300 bin TL) verdi. Büyü bozdurmaya çalışan kişinin şikayeti üzerine harekete geçen polis, medyumu yakalayarak gözaltına aldı.

Haber Merkezi İHA
Arşiv
Arşiv

Almanya’da yaşayan F.D, internet üzerinden irtibata geçtiği kendisini medyum olarak tanıtan ve manevi rahatsızlıkları tedavi ettiğini iddia eden B.T.’ye kendisinde büyü olduğunu belirterek büyü bozma karşılığı 35 bin euro para verdi.

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  • F.D., rahatsızlıklarının geçmemesi üzerine dolandırıldığını iddia ederek şikâyetçi oldu. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğince yapılan çalışmalarda B.T.’nin Kocasinan ilçesinde ofis açtığını tespit etti.

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Muska, el yazması kağıtlar, makbuzlar, kaşe...

B.T. ofisine düzenlenen operasyonla alınırken ikamet ve ofisinde yapılan aramalarda muska tabir edilen el yazması kağıtlar, makbuzlar, kaşe ve kartvizitlere ele geçirildi.
Gözaltındaki B.T., emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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