Cafer Mahiroğlu soruşturmasında 7 kişiye tutuklama talebi
Kayyum atanan Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 kişiden 7’si tutuklama, 5’i ise adli kontrol talebiyle sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, şüpheli Cafer Mahiroğlu hakkında "rüşvet", "ihaleye fesat karıştırma" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında 1 kişinin daha gözaltına alınmasıyla şüphelilerin sayısı 12 oldu.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.
7 kişiye tutuklama talebi
Tutuklama talebiyle sevk edilenler arasında Harika Akkaya, Murat Koçak, Ali Turan, Süleyman Özen, Armağan Küçük, Mediha Burumoğlu ve Mehmet Necati Yağcı yer aldı.
Erkan Yağcı, Hasan Özdemir, İbrahim Özdemir ve Mustafa Özdemir hakkında ev hapsi talep edilirken Halit Akın ise adli kontrol talebiyle sevk edildi.