Çamurlu ve Bulgurlu sıcak asfalta kavuştu

Malatya Battalgazi Belediyesi, vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmak ve ulaşımda güvenliği artırmak amacıyla ilçe genelinde yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, altyapısı tamamlanan bölgelerde planlanan programlar doğrultusunda asfalt serim çalışmalarına hız verdi. Bu doğrultuda, hem yeni açılan yolların kullanıma kazandırılması hem de mevcut yolların iyileştirilmesi amacıyla Çamurlu ve Bulgurlu mahallelerinde sıcak asfalt serimi çalışmaları gerçekleştirildi. Bulgurlu Mahallesi’nde ise mevcut yolların zemin iyileştirmeleri tamamlandıktan sonra sıcak asfalt serimi gerçekleştirildi.