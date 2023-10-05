Çanakkale Boğazı'nda su alan tekne kurtarıldı

Su alan tekne, KIYEM-1 botu ile kurtarıldı.
Çanakkale Boğazı Kumkale açıklarında içerisinde 4 kişinin bulunduğu 24 metre uzunluğundaki tekne su almaya başladı. Tekne, olay yerine giden KIYEM-1 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu ile kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden konuya ilişkin yapılan açıklamada,
"Çanakkale Boğazı Kumkale açıklarında su alan ve içerisinde 4 kişi bulunan 24 metre boyundaki tekne, KIYEM-1 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Kumkale Balıkçı Barınağı'na emniyetle yanaştırıldı"
denildi.
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1 saat önce