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ÇANAKKALE TÜRKİYE

Çanakkale haber: Bozcaada'y agirişler HES koduyla yapılacak

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde girişler HES koduyla yapılacak

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm bölgesi Bozcaada ilçesine girişler, koronavirüs tedbirleri kapsamında, Hayat Eve Sığar (HES) kodu ile yapılacak.

Haber Merkezi DHA
Bozcaada
Bozcaada

Çanakkale Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca yapılan toplantıda, kent genelinde koronavirüs salgınıyla ilgili durum değerlendirildi. Toplantıda, Kuzey Ege Denizi'ndeki turistik ilçe Bozcaada'da, salgın yayılımının önlenmesi için girişlerde HES kodu uygulamasına geçilmesine karar verildi.

DHA

İçişleri Bakanlığından yeni genelge: Şehir içi toplu ulaşımda HES kodu kararı
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İçişleri Bakanlığından yeni genelge: Şehir içi toplu ulaşımda HES kodu kararı


Bozcaada Kaymakamlığı'nın sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, adaya girişler için Geyikli Yükyeri İskelesi'nden feribota binişlerde HES kodu kontrolünün yapılacağı, Bozcaada'ya yolculuk yapacakların HES kodu alması gerektiği belirtildi.

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