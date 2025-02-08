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Cenaze yemekleri ruhsatsız şirketten!

Cenaze yemekleri ruhsatsız şirketten!

Oğuzhan Ürüşan
04:008/02/2025, Cumartesi
G: 8/02/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Ünal Işık
Ünal Işık

İzmir Gaziemir Belediyesi’nin, 2025 yılı için cenaze törenleri, doğal afetler ve milli bayramlarda ikram edilecek pide, ayran, su, çay ve kahve gibi gıda ürünlerinin temini için yaptığı ihale skandalla sonuçlandı.

CHP’li belediyenin 16 Aralık 2024’te gerçekleştirdiği ihale, “işyeri açma ve çalışma ruhsatı” olmayan bir firmaya verildi. Konu, AK Parti Belediye Meclis Üyesi Uğur İnan Atmaca tarafından belediye meclisine taşındı. Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, tepkilere “Bu durum yasal bir engel teşkil etmiyor” demekle yetinince, tartışmalar daha da alevlendi. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik gereği ruhsatsız bir işletmenin faaliyet göstermesinin kesinlikle yasak olduğunu kaydeden Atmaca, bu durumun sadece idari bir eksiklik değil, halk sağlığını doğrudan etkileyen ciddi bir ihmal olduğuna dikkat çekti.



#İzmir
#Gaziemir Belediyesi
#Gıda
#Sağlık

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