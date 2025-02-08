Cenaze yemekleri ruhsatsız şirketten!

CHP’li belediyenin 16 Aralık 2024’te gerçekleştirdiği ihale, “işyeri açma ve çalışma ruhsatı” olmayan bir firmaya verildi. Konu, AK Parti Belediye Meclis Üyesi Uğur İnan Atmaca tarafından belediye meclisine taşındı. Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, tepkilere “Bu durum yasal bir engel teşkil etmiyor” demekle yetinince, tartışmalar daha da alevlendi. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik gereği ruhsatsız bir işletmenin faaliyet göstermesinin kesinlikle yasak olduğunu kaydeden Atmaca, bu durumun sadece idari bir eksiklik değil, halk sağlığını doğrudan etkileyen ciddi bir ihmal olduğuna dikkat çekti.