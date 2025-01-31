İzmir Büyükşehir Belediyesi eylem yapan işçilerin hak edişlerini kesti: Yer değişikliğini kabul etmeyenler kovuldu

Belediyeden ilgili birime gönderilen yazıda, “07.01.2025 tarihinde yapılan iş bırakma eylemine ilişkin İzenerji A.Ş. tarafından delil tespiti davası açılmış olup, dava dosyasına sunmak üzere personelin belirtilen tarihe ait puantaj kayıtları ile Personel Devam Kontrol Sisteminde bulunan kayıtların ve iş bırakma eylemi nedeniyle ilgili şirket tarafınca ödenecek olan ücretlerin ilgili ay içerisinde hak edişten kesinti yapılacak ise kesinti miktarının anılan şirkete gönderilmek üzere 22.01.2025 tarihi mesai bitimine kadar tarafımıza iletilmesi hususunda bilgi ve gereğini arz ve rica ederim.” ifadelerinin yer aldığı aktarıldı.