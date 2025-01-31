İzmir Büyükşehir Belediyesi eylem yapan işçilerin hak edişlerini kesti: Yer değişikliğini kabul etmeyenler kovuldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan işçiler, ikramiye ödemelerinin geciktiği ve maaşlarının üçte birinin hesaplarına yatırılması nedeniyle eylem yapmıştı. CHP yönetimindeki belediyenin eyleme katılan işçilerin isim listesini istediği, hak edişlerini kestiği iddia edildi. Ayrıca Tunç Soyer döneminde işe alınan 148 ofis personelinin park ve bahçeler birimine geçmeyi kabul etmemesi nedeniyle önce işten çıkarıldığı ancak tepkiler üzerine süresiz izne gönderildiği öne sürüldü.
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin taşeronları olan İzenerji ve İzelman şirketlerinde çalışan işçiler, ikramiyeleri geciktiği ve maaşlarının 3’te birinin yatırılacağını öğrendiği için iş bırakma eylemi yaptı.
"Eyleme katılan işçilerin hak edişleri kesildi"
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden kendilerine yöneltilen sorulara yanıt gelmedi, henüz resmi bir açıklama da yapılmadı.
"Yer değişikliğini kabul etmeyenler kovuldu"
Ayrıca Tunç Soyer döneminde işe alınan 148 ofis personelinin park ve bahçeler birimine geçmeyi kabul etmemesi nedeniyle önce işten çıkarıldığı ancak tepkiler üzerine süresiz izne gönderildiği öne sürüldü.