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İzmir Büyükşehir Belediyesi eylem yapan işçilerin hak edişlerini kesti: Yer değişikliğini kabul etmeyenler kovuldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi eylem yapan işçilerin hak edişlerini kesti: Yer değişikliğini kabul etmeyenler kovuldu

19:2431/01/2025, Cuma
G: 31/01/2025, Cuma
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Hak edişleri ödenmeyen İzmir Büyükşehir Belediyesi işçileri, sık sık iş bırakma eyleminde bulunuyor.
Hak edişleri ödenmeyen İzmir Büyükşehir Belediyesi işçileri, sık sık iş bırakma eyleminde bulunuyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan işçiler, ikramiye ödemelerinin geciktiği ve maaşlarının üçte birinin hesaplarına yatırılması nedeniyle eylem yapmıştı. CHP yönetimindeki belediyenin eyleme katılan işçilerin isim listesini istediği, hak edişlerini kestiği iddia edildi. Ayrıca Tunç Soyer döneminde işe alınan 148 ofis personelinin park ve bahçeler birimine geçmeyi kabul etmemesi nedeniyle önce işten çıkarıldığı ancak tepkiler üzerine süresiz izne gönderildiği öne sürüldü.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin taşeronları olan İzenerji ve İzelman şirketlerinde çalışan işçiler, ikramiyeleri geciktiği ve maaşlarının 3’te birinin yatırılacağını öğrendiği için iş bırakma eylemi yaptı.

"Eyleme katılan işçilerin hak edişleri kesildi"

T24'te yer alan habere göre;
belediyenin, eyleme çıkan işçilerin isim listesini aldığı ve hak edişlerini keserek haklarında delil tespiti davası açtığı iddia edildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden kendilerine yöneltilen sorulara yanıt gelmedi, henüz resmi bir açıklama da yapılmadı.

Belediyeden ilgili birime gönderilen yazıda, “07.01.2025 tarihinde yapılan iş bırakma eylemine ilişkin İzenerji A.Ş. tarafından delil tespiti davası açılmış olup, dava dosyasına sunmak üzere personelin belirtilen tarihe ait puantaj kayıtları ile Personel Devam Kontrol Sisteminde bulunan kayıtların ve iş bırakma eylemi nedeniyle ilgili şirket tarafınca ödenecek olan ücretlerin ilgili ay içerisinde hak edişten kesinti yapılacak ise kesinti miktarının anılan şirkete gönderilmek üzere 22.01.2025 tarihi mesai bitimine kadar tarafımıza iletilmesi hususunda bilgi ve gereğini arz ve rica ederim.” ifadelerinin yer aldığı aktarıldı.

"Yer değişikliğini kabul etmeyenler kovuldu"

Ayrıca Tunç Soyer döneminde işe alınan 148 ofis personelinin park ve bahçeler birimine geçmeyi kabul etmemesi nedeniyle önce işten çıkarıldığı ancak tepkiler üzerine süresiz izne gönderildiği öne sürüldü.


#İzmir Büyükşehir Belediyesi
#Tunç Soyer
#İşçi
#İZENERJİ

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