İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZENERJİ çalışanları iş bıraktı

"Belediye yetkilileri tek taraflı davranarak iş barışını bozacak şekilde hareket etmiş, 11 bin İZENERJİ emekçisini hiçe sayarak mesai arkadaşlarımızın ikramiyelerini yatırmamıştır. Bu durum çalışanlar arasında ayrımcılığa yol açmıştır. Bizler eşit işe eşit ücret isterken ve bunun mücadelesini verirken sözde değil özde eşitlik istedik. Bizler diğer şirket işçilerine nasıl ödemeler yapılıyorsa, kaynak ayrılıyorsa mesai arkadaşlarımıza da ödemelerin yapılmasını, mağduriyetin önüne geçilmesini istiyoruz. Bu uygulamaların devam etmesi durumunda üretimden gelen gücümüzü süresiz olarak kullanacağımızı açıkça deklere ediyoruz."