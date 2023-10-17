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İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZENERJİ çalışanları iş bıraktı

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İZENERJİ şirketi çalışanları, Toplu İş Sözleşmesi'nde yer alan sosyal hakları ve ikramiye ödemelerini zamanında alamadıkları gerekçesiyle 1 gün iş bıraktı.

11:58 . 17/10/2023 Salı
AA
İzmir

İzmir

Kemeraltı Çarşısı'ndaki İzmir Büyükşehir Belediye binası önünde toplanan bir grup İZENERJİ çalışanı, iş bırakarak protesto eylemi yaptı.

Genel İş İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ercan Gül, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, İZENERJİ çalışanları olarak Toplu İş Sözleşmesi'nde yer alan sosyal hak ve ikramiyelerin zamanında ödenmemesi üzerine 1 gün iş bırakma eylemi yapma kararı aldıklarını söyledi.

Büyükşehir Belediyesi bürokratlarının görüşme taleplerine yanıt vermediğini belirten Gül, diğer iştiraklerde çalışanlara ödemeler yapılmasına rağmen İZENERJİ şirketi çalışanlarına ikramiye ödemelerinin yapılmadığını öne sürdü.

Gül, şunları kaydetti:

"Belediye yetkilileri tek taraflı davranarak iş barışını bozacak şekilde hareket etmiş, 11 bin İZENERJİ emekçisini hiçe sayarak mesai arkadaşlarımızın ikramiyelerini yatırmamıştır. Bu durum çalışanlar arasında ayrımcılığa yol açmıştır. Bizler eşit işe eşit ücret isterken ve bunun mücadelesini verirken sözde değil özde eşitlik istedik. Bizler diğer şirket işçilerine nasıl ödemeler yapılıyorsa, kaynak ayrılıyorsa mesai arkadaşlarımıza da ödemelerin yapılmasını, mağduriyetin önüne geçilmesini istiyoruz. Bu uygulamaların devam etmesi durumunda üretimden gelen gücümüzü süresiz olarak kullanacağımızı açıkça deklere ediyoruz."

İzmir Şehir Hastanesi yarın hasta kabulüne başlıyor
İzmir Şehir Hastanesi yarın hasta kabulüne başlıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir Şehir Hastanesi'nin yarın hasta kabulüne başlayacağını duyurdu. Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2 bin 60 yataklı İzmir Şehir Hastanesi'nin, ileri tıp teknolojilerine ve gelişmiş olanaklara sahip olduğunu belirtti. Toplam kapalı alanı 628 bin 15 metrekare olan hastanenin, 337 polikliniği, 54 ameliyathanesi, 374 yoğun bakım ve 30 diyaliz yatağının bulunduğu bildiren Koca, şunları kaydetti: "İzmir Şehir Hastanesi, genel hastane ile birlikte kadın doğum ve çocuk hastanesi, kalp damar ve kardiyoloji hastanesi, onkoloji hastanesi, fizik tedavi hastanesi, adli psikiyatri hastanesi, kemik iliği merkezi, organ nakli merkezi, inme merkezi, uyku merkezi ve iperbarik oksijen tedavi merkezini içeriyor. Yarın, İzmir için sağlıkta yeni bir gün olacak. İzmir Şehir Hastanesi yarın hasta kabulüne başlıyor. İzmir Şehir Hastanesi hayırlı olsun"


#iş bırakma
#İZENERJİ
#İzmir Büyükşehir Belediyesi
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