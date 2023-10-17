İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZENERJİ çalışanları iş bıraktı

İzmir
Kemeraltı Çarşısı'ndaki İzmir Büyükşehir Belediye binası önünde toplanan bir grup İZENERJİ çalışanı, iş bırakarak protesto eylemi yaptı.
Genel İş İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ercan Gül, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, İZENERJİ çalışanları olarak Toplu İş Sözleşmesi'nde yer alan sosyal hak ve ikramiyelerin zamanında ödenmemesi üzerine 1 gün iş bırakma eylemi yapma kararı aldıklarını söyledi.
Büyükşehir Belediyesi bürokratlarının görüşme taleplerine yanıt vermediğini belirten Gül, diğer iştiraklerde çalışanlara ödemeler yapılmasına rağmen İZENERJİ şirketi çalışanlarına ikramiye ödemelerinin yapılmadığını öne sürdü.
Gül, şunları kaydetti: