Özgür Özel İzmir'de eylem yapan işçileri tehdit etti: Kenara not ettik

"İller Bankası'ndan, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hesabına yatması gereken, 31 Aralık 2024'te, gelecek olan paranın 3,7 milyar TL. Alınacak bu ödenekle 7 Ocak'ta maaşlar ödenecek. Ancak, bu paradan 1,7 milyar lira İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin borcunu faizleri ile birlikte kesiyor. Böyle bir paranın bu kadarı kesildiğinde ne olacak? Maaşlar ödenemeyecek, çalışanlar mutsuz olacak, şehir tedirgin olacak ve belediyecilik hizmetleri tartışmaya açılacak. 32 şirketin 30'una maaş ödendi. Sadece İZELMAN ile İZENERJİ birkaç gün kaynak arayışından dolayı beklemeye alındı."