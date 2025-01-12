Özgür Özel İzmir'de eylem yapan işçileri tehdit etti: Kenara not ettik
20:3212/01/2025, Pazar
G: 12/01/2025, Pazar
DHA
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin İzmir İl Başkanlığı tarafından Tarihi Havagazı Fabrikası'nda düzenlenen Korkusuz Kentler Çalıştayı'nda konuştu.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'deki işçi eylemlerine ilişkin, "O gün halden anlamayan, normalde dost görünen, işler doğru gittiğinde halaya birlikte duranların nasıl karşımıza geçtiğini bir kenara not ettiğimizi bütün İzmir bilsin. Sorun iki gün içinde çözüldü, maaşlar yattı. Yapacakları her türlü kötülüğe, tuzağa ve takacakları çelmelere karşı hazırlıklar yapıldı. Biz nasıl bir kötücül akılla karşı karşıya kaldığımızı biliyoruz” dedi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde maaşlarda yaşanan gecikmeler nedeniyle işçiler eylem başlatmış, İZENERJİ, İZELMAN, Ege Şehir Planlama, İZFAŞ’ta örgütlü Genel-İş İzmir Şubeleri maaş kesintisi nedeniyle iş bırakma kararı aldıklarını duyurmuştu.
DİSK Genel İş İzmir Şubeleri önünde toplanan işçiler, belediye yönetiminin daha 'somut' adımlar atmasını talep etmiş ve İBB Başkanı Cemil Tugay'ın başkanlık ofisinin bulunduğu İzmir Sanat’a yürümüştü.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin İzmir İl Başkanlığı tarafından Tarihi Havagazı Fabrikası'nda düzenlenen Korkusuz Kentler Çalıştayı'na katıldı. Çalıştayda, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve ilçe belediye başkanları da yer aldı.
Özgür Özel, işçilerin parasını alamaması hakkında
"İller Bankası'ndan, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hesabına yatması gereken, 31 Aralık 2024'te, gelecek olan paranın 3,7 milyar TL. Alınacak bu ödenekle 7 Ocak'ta maaşlar ödenecek. Ancak, bu paradan 1,7 milyar lira İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin borcunu faizleri ile birlikte kesiyor. Böyle bir paranın bu kadarı kesildiğinde ne olacak? Maaşlar ödenemeyecek, çalışanlar mutsuz olacak, şehir tedirgin olacak ve belediyecilik hizmetleri tartışmaya açılacak. 32 şirketin 30'una maaş ödendi. Sadece İZELMAN ile İZENERJİ birkaç gün kaynak arayışından dolayı beklemeye alındı."
ifadelerini kullandı.
İŞÇİLERİ TEHDİT ETTİ
CHP Genel Başkanı, çalıştayda gerçekleştirdiği konuşmada, İzmir'deki işçi eylemlerine ilişkin,
"O gün halden anlamayan, normalde dost görünen, işler doğru gittiğinde halaya birlikte duranların nasıl karşımıza geçtiğini bir kenara not ettiğimizi bütün İzmir bilsin. Sorun iki gün içinde çözüldü, maaşlar yattı. Yapacakları her türlü kötülüğe, tuzağa ve takacakları çelmelere karşı hazırlıklar yapıldı. Biz nasıl bir kötücül akılla karşı karşıya kaldığımızı biliyoruz”
dedi.
İşçilerin maaşlarını alamaması nedeniyle iş bırakmasının ardından Özgür Özel'in işçilere 'Kenara not ettik' sözleriyle 'parmak sallaması' tepki çekti.
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