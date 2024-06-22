Çeşme'de makilik alanda yangın

İzmir'in Çeşme ilçesinde, makilik alanda çıkan yangına müdahale başladı.
Çeşme ilçesine bağlı Reisdere Mahallesi yakınındaki makilik alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Saat 03.00 sıralarında başlayan yangını gören vatandaşlar, durumu İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
Yangına müdahale başlarken, kuvvetli rüzgar nedeniyle ekiplerin söndürme çalışmalarında zorlandığı öğrenildi.
Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 11 arazöz, 2 su ikmal aracı ve dozer sevk edildi.
Sonrasında helikopterle de destek verilen çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı.