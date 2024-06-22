Çeşme'de makilik alanda yangın

Yaz mevsimi ile birlikte yurdun dört bir yanından orman yangını haberleri gelmeye devam ediyor. Uşak'ın Ulubey ilçesine bağlı Kışla köyü yakınlarında henüz sebebi belirlenemeyen nedenle ormanlık alanda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını söndürmek için bölgeye arazözler, itfaiye ve 1 adet helikopter sevk edildi.