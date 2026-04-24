Cevizli köyü sakinlerinden yol talebi

Çukurca’ya bağlı Cevizli köyü Seremezri Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlar; çeltik, sebze ve meyvecilik faaliyetlerini sürdürebilmek için yetkililere çağrıda bulundu. Kazan Vadisi yolunun ilçe merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta olduğunu belirten köylüler, yolun ilk 8 kilometresinin asfalt olduğunu, geri kalan kısmının ise oldukça kötü durumda bulunduğunu ifade etti. Bölgede yer alan 5 köyün özellikle yaz aylarında geri dönüş yaparak tarımla uğraştığını dile getiren vatandaşlar, ulaşımın zorluğu nedeniyle üretimin sekteye uğradığını söyledi.