Batman haberleri: Cevizli sucuk geçim kaynakları oldu Cevizli sucuk geçim kaynakları oldu: Üretim konusunda devlet desteğini beliyoruz Batman’ın Sason ilçesinde 200’den fazla aile, yıl boyunca yaptıkları cevizli sucukları satarak geçimlerini sağlıyor. Kilogramı 25 ila 50 lira arasında satışa sunulan cevizli sucuk, çevre illerden de yoğun talep görüyor. Cevizli sucukların yılın her mevsiminde yaptıklarını belirten Mehmet Çelik, "Üretim konusunda devlet desteğini beliyoruz. Daha önce hayvancılık ile geçimimizi sağlıyorduk. Ancak bir iki yıldır hayvancılıkta durum iyi değildir. Biz bunları yaparak geçimimizi iyi bir şeklide yapıyoruz." dedi.

Haber Merkezi 13 Ocak 2020, 11:34 Son Güncelleme: 13 Ocak 2020, 11:34 İHA