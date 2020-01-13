Gündem Cevizli sucuk geçim kaynakları oldu Üretim konusunda devlet desteğini beliyoruz
BATMAN

Batman haberleri: Cevizli sucuk geçim kaynakları oldu

Cevizli sucuk geçim kaynakları oldu: Üretim konusunda devlet desteğini beliyoruz

Batman’ın Sason ilçesinde 200’den fazla aile, yıl boyunca yaptıkları cevizli sucukları satarak geçimlerini sağlıyor. Kilogramı 25 ila 50 lira arasında satışa sunulan cevizli sucuk, çevre illerden de yoğun talep görüyor. Cevizli sucukların yılın her mevsiminde yaptıklarını belirten Mehmet Çelik, "Üretim konusunda devlet desteğini beliyoruz. Daha önce hayvancılık ile geçimimizi sağlıyorduk. Ancak bir iki yıldır hayvancılıkta durum iyi değildir. Biz bunları yaparak geçimimizi iyi bir şeklide yapıyoruz." dedi.

Haber Merkezi İHA
Her sene cevizli sucuklarını yapıyorlar.
Her sene cevizli sucuklarını yapıyorlar.

Sason’da önceleri sadece sonbahar döneminde bağ bozumu zamanında yapılan cevizli sucuk, artan talep nedeni ile yılın her döneminde üretilmeye başlandı. Toplanan cevizlerin kırılıp içinin çıkarılması ardından da ipe dizilmesi ile başlayan yorucu mesai, daha sonra meşe odunu üzerinde kaynatılan üzüm pekmezinin cevizle buluşması ile devam ediyor.

Hatay’da cevizli sucuk geleneği devam ediyor
EKONOMİ
Hatay’da cevizli sucuk geleneği devam ediyor

Bulamaca batırılan cevizler, daha sonra satışa hazır hale getiriliyor. Kilogramı 25 ila 50 lira arasında satışa sunulan cevizli sucuk, çevre illerden de yoğun talep görüyor.

Girişimci kadın "pestil"i yurt dışına gönderiyor
EKONOMİ
Girişimci kadın "pestil"i yurt dışına gönderiyor

Bulamaca batırılan cevizler, daha sonra satışa hazır hale getiriliyor.

200’den fazla aile geçimini bu cevizli sucuktan sağlıyor

Sason’da 200’den fazla ailenin cevizli sucuk yaparak geçimini sağladığını belirten Yusuf Çelik, kurutma yeri yapımı konusunda destek verilmesi durumunda cevizli sucuk üretimini iki katına çıkartabileceklerini söyledi. Çelik, şu şekilde açıklamada bulundu:

"Ceviz içini kolilerden alıyoruz. Süzgecin içinde kırılmaması için nemlendiriyoruz ,ardından ipe diziyoruz. 10 gün bu şekilde bırakıyoruz. Daha sonra bulamaca batırıp tekrar asarak kurumasını bekliyoruz. Kurumasının ardından kartonlara yerleştirdiğimiz cevizli sucukları satışa gönderiyoruz. Sason genelinde cevizli sucuk çok meşhurdur. 200’den fazla aile geçimini bu cevizli sucuktan sağlıyor. Şimdilik yurt içinde satışını yapıyoruz, ama destek verilirse, kurutma yerleri yapılıp fan koyulursa, 3 günde kurusa aileler daha fazla üretim yapar ve yurt dışına satarız.”
Kilogramı 25 ila 50 lira arasında satışa sunulan cevizli sucuk, çevre illerden de yoğun talep görüyor.

Üretim konusunda devletin desteğini bekliyorlar

Cevizli sucukların yılın her mevsiminde yaptıklarını belirten Mehmet Çelik de şu ifadeleri kullandı:

"Sucuklar çok güzel, yaz kış demeden sürekli cevizli sucuk yapıyoruz. Geçimimizi bunlarla sağlıyoruz. Üretim konusunda devlet desteğini beliyoruz. Daha önce hayvancılık ile geçimimizi sağlıyorduk. Ancak bir iki yıldır hayvancılıkta durum iyi değildir. Biz bunları yaparak geçimimizi iyi bir şeklide yapıyoruz."
Kuruduktan sonra bu şekli alıyor.
Bulamaca batırıp tekrar asarak kurumasını bekliyorlar.
İdlibde ateşkes

İdlib'de ateşkes

​Rusya, 3 yeni kontrol noktasının açıldığını duyurdu.
Kanal İstanbul için tarih verdi

Kanal İstanbul için tarih verdi

Ulaştırma Bakanı Turhan, Kanal İstanbul'un detaylarını açıkladı.
4 aylık maaşı da ödenecek

4 aylık
maaşı da ödenecek

​İBB'de işten çıkarılan işçi açtığı davayı kazandı.
Sezonu kapattı

Sezonu kapattı

​Merih Demiral'ın sol diz ön çapraz bağları koptu.
Kullanımını durdurun

Kullanımını durdurun

​Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ile 'çok acele' yazı.
Yüzlerce kişi<br> görmek için akın etti

Yüzlerce kişi
görmek için akın etti

​Dakikalar içinde sular altında kaldı.

Kritik Libya toplantısı başladı

Kritik Libya toplantısı başladı

​Çavuşoğlu ve Akar, Rus mevkidaşları ile görüşüyor.

Arnavutköy'de vahşet

Arnavutköy'de vahşet

Battaniyeye sarılı kadın cesedi bulundu.
Yemin verip üç gün kapı kapı dilendim

Yemin verip üç gün kapı kapı dilendim

Sultan Teyze engelli oğlunu yuvaya vermemek için mücadele verdi.
BİST'ten rekor üstüne rekor

BİST'ten rekor üstüne rekor

​1 Şubat 2018 tarihinden beri en yüksek seviyeyi gördü.
14:61'de <br>cevap vereceğiz

14:61'de
cevap vereceğiz

Ağaoğlu, Ali Koç'un iddiaları hakkında konuştu.
Hafter Trablus'tan çekilmeli

Hafter Trablus'tan çekilmeli

Libya'da ateşkesin geleceği için gözler Moskova'da.
Uçak kazası İran'ın Çernobil'i

Uçak kazası İran'ın Çernobil'i

​İran'da matem yerini öfke ve kızgınlığa bıraktı.
Kapan-3 başladı

Kapan-3 başladı

Operasyona 825 güvenlik görevlisi katılıyor.
Preslemeden önce son anda fark ettiler

Preslemeden önce son anda fark ettiler

Parçalara ayırıp ayrı ayrı konteynerlere atmışlar.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.