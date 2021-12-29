Gündem CHP-HDP görüşmesinde görüntü var soru yok
ANKARA

CHP-HDP görüşmesinde görüntü var soru yok

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde, HDP Eş Genel Başkanları Buldan ve Sancar ile görüştü. Daha önceki görüşmelerde aynı karede yer almayan CHP, HDP ile bu kez birlikte poz verdi. Ortak açıklamada ise soru sorulmasına izin verilmedi.

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Nur Banu Aras Yeni Şafak
​CHP-HDP görüşmesinde görüntü var soru yok ​
Mithat Sancar-Pervin Buldan-Kemal Kılıçdaroğlu

Muhalefetin gizli ortağı HDP, ‘partiler arası diyalog’ gündemiyle tura çıktı. DEVA Partisi’nin ardından HDP heyetinin dünkü ikinci durağı CHP oldu. HDP, geçtiğimiz günlerde Saadet Partisi ve Gelecek Partisi’ni ziyaret etmişti.

PLANI AÇIK ETTİ

CHP ile görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Buldan, verimli bir görüşme yapıldığını belirtti. “Erken seçim” çağrılarını tekrarlayan Buldan, “Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne vereceğimiz ortak önergeyle erken seçim isteme talebini gündeme getirme teklifimizi de sunduk bugün Sayın Genel Başkan’a” diye konuştu.

Şubat ayında yapılan görüşmede nKılıçdaroğlu, HDP ile poz vermemişti.
Şubat ayında yapılan görüşmede nKılıçdaroğlu, HDP ile poz vermemişti.

Sancar, ise yaptığı açıklamada muhalefeti tek çatı altında toplama planını açık etti. Sancar, muhalefet partileri arasında istişare mekanizmasını kurmak istediklerini belirterek, bu görüşmelerin devam edeceğini söyledi.

SORUYA İZİN YOK

CHP lideri Kılıçdaroğlu, ise “Türkiye’nin sorunlarını masaya yatırdık. Sayın genel başkanlar düşüncelerini ifade ettiler, biz kendi düşüncelerimizi ifade ettik. Ekonomiden, esnafın, çiftçinin, emeklinin sorunlarından söz ettik. Elbette ki farklı görüşlerimiz var ama elbette her görüş bizim için değerlidir” dedi. Toplantı sonrasında soru sorulmasına izin verilmedi.

HDP-Saadet Partisi görüşmesi sonrası gazetecilerden soru alınmadı
GÜNDEM
HDP-Saadet Partisi görüşmesi sonrası gazetecilerden soru alınmadı

Deva Partisi - HDP görüşmesinden sonra ortak açıklama yapılmadı
GÜNDEM
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