CHP istedi vekilleri katılmadı

Sağlıkçılar üzerinden siyasi şov yapan CHP’nin isteği üzerine toplanan TBMM Genel Kurulu yeter sayıya ulaşamayarak kapandı.

CHP’nin talebiyle iç tüzük gereği TBMM Genel Kurulu dün saat 15.00’te toplandı. Genel Kurul’a 158 milletvekili katıldı. Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, toplantı çağrısıyla ilgili bilgi vererek elektronik sistem üzerinden yoklama işlemini başlattı. Toplanma yeter sayısı olan 200’e ulaşılamadığı için görüşmelere başlanmadı.

AK PARTİ MECLİS’E GELDİ

Genel Kurul’a MHP Grubu katılmadı. Ancak AK Parti Grubu, CHP ve İYİ Parti’ye HDP’den gelecek olası bir desteğe karşın Meclis’te hazır bulundu. Genel Kurul’a oylama başladığı sırada gelen 20 kadar AK Parti’li vekille CHP’liler arasında tartışma çıktı. AK Parti’li vekiller oylama başladığı sırada girdiği için Genel Kurul’a katılmamış gözüktü.

FİRE VERDİLER

CHP’nin 134, İYİ Parti’nin 37, HDP’nin ise 48 vekili bulunuyor. Görüşmelerin başlayabilmesi için üç partinin de Genel Kurul’a katılım sağlaması gerekiyordu. HDP, geçen hafta duyurduğu üzere Meclis’e gelmeyince Genel Kurul toplanamadı. CHP ve İYİ Parti’nin Genel Kurul salonunda olması sonucu değiştirmedi. Genel Kurul’a 121 CHP’li, 28 İYİ Parti’li vekilin yanı sıra 2 Demokrat Parti’li, 2 TİP’li, 1 DEVA Parti’li vekil de katıldı.

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TAM BİR SİYASİ İSTİSMAR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidarı suçlayarak “Bundan sonra olacak olan tüm negatif olayların sorumlusu da onlardır” derken AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Bugün klasik bir CHP tiyatrosu izledik. Bunun adı tam bir siyasi istismardır” ifadelerini kullandı.