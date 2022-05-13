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CHP kendi sınavından geçemedi

CHP, 2016 yılında “İnsanlık dramından insanlık sınavına” başlıklı bir rapor hazırlayarak yabancı düşmanlığıyla mücadele edilmesini ve Suriyeli sığınmacılara geniş haklar öngören “mülteci” statüsü verilmesini istedi. Bugün ise tüm iddialarından vazgeçip “Suriyelileri evine göndereceğiz” kampanyasının öncülüğünü yapıyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
CHP kendi sınavından geçemedi
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Siyasi rant elde etmek için Suriyelileri geri gönderme vaadinde bulunan CHP’nin, 2016 yılında tam aksi fikirlerin savunulduğu bir rapor hazırladığı ortaya çıktı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun önsöz yazdığı raporda Suriyeli mültecilerin kalıcı olacağının kabul edilmesi ve bu yönde projeler hazırlanması önerisinde bulunuldu. Ayrıca, Türkiye’nin 1951 Cenevre Sözleşmesi’ne göçmenlerin kalıcı olmasına önlemek için kaydığı “coğrafi çekince” şerhinin kaldırılmasını istedi.

15 Temmuz darbe girişiminden bir ay önce nyayımlanan rapor, CHP’li vekiller tarafından basına böyle tanıtılmıştı.
15 Temmuz darbe girişiminden bir ay önce nyayımlanan rapor, CHP’li vekiller tarafından basına böyle tanıtılmıştı.

CHP'nin hazırladığı mülteci raporu: Suriyeliler kalıcı kabul edilmelidir
OYNAT 00:45
CHP'nin hazırladığı mülteci raporu: Suriyeliler kalıcı kabul edilmelidir
CHP'nin 2016 yılında hazırladığı ve “Sınırlar Arasında - İnsanlık Dramından İnsanlık Sınavına” adıyla kitap haline getirilen mülteci raporu yeniden gündem oldu. CHP'li milletvekillerin 10 aylık çalışması sonucunda hazırlandığı belirtilen raporda, sığınmacılara haklarının verilmediği ve Türkiye'deki Suriyelilerin daha iyi koşullarda hizmet almaları gerektiği ifade ediliyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba tarafından 20 Haziran 2016 tarihinde basın toplantısıyla tanıtılan raporda, 'Geçici koruma statüsü verilen Suriyeli mültecilerin büyük bir kısmının ülkemizde kalıcı oldukları kabul edilmelidir. Ülkemizde aslında mülteci olarak bulunan ancak mülteci sayılmayan insanlara hakları teslim edilmelidir' denilirken, mültecilerin toplumsal yaşama katılımlarını makro politikalarla düzenleyecek ve entegrasyonu sağlayacak bir 'Göç ve Uyum Bakanlığı'nın mutlaka kurulması gerektiği belirtiliyor.

GEZİP RAPOR YAZDILAR

  • CHP, 15 Temmuz darbe girişiminden bir ay önce Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla, sığınmacılar üzerine bir çalışma yaptı. 2016 yılında mülteci kamplarını ve Geri Gönderme Merkezlerini ziyaret eden CHP Milletvekilleri Veli Ağbaba, Zeynep Altıok, Mustafa Balbay, Nurettin Demir, Selina Doğan, Muharrem Erkek, Özcan Purçu, Sezgin Tanrıkulu ve Elif Doğan Türkmen, tespit ve önerilerini “Sınırlar arasında insanlık dramından insanlık sınavına” başlığıyla raporladı.

KORUMA YETMEZ MÜLTECİ OLSUNLAR

CHP’nin, 2016 raporunda hükümetin göçmen politikalarını yetersiz bulduğunu ifade edildi. Ülkede giderek tırmanan yabancı düşmanlığı ve ırkçılık olduğu iddiasına yer verilen raporda, çözümün insan haklarına ve uluslararası hukuka uygun bir anlayışla göç politikaları üretilmesi olduğu belirtildi. Raporda, Suriyelilerin kalıcı olduğu gerçeğinden yola çıkarak ekonomi politikalar üretilmesi gerektiği belirtilerek hükümete Göç Bakanlığı kurulması çağrısı yapıldı.

160 SAYFALIK RAPORU ELE VERDİ

Türkiye 1951 Cenevre Sözleşmesi’ni bir çekince koyarak imzalamıştı. Bu çekincede sadece Avrupa’dan gelen göçmenlere mülteci statüsü verileceği deklare edilmişti. CHP’nin 160 sayfalık raporunda, Cenevre Sözleşmesi’ne koyduğu çekincenin kaldırılması ve ülkemize sığınan göçmenlere ‘geçici koruma’ statüsü değil daha geniş hak öngören ‘mülteci’ statüsü verilmesi çağrısı yapıldı.

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Tezlerinin aksini savunuyor

Raporda bugün CHP’nin savunduğu tezlerin tam aksi yönünde görüşler var:

- Ülkemizdeki sığınmacı ve mültecileri hedef alan ve yabancı düşmanlığına yaslanan ırkçı, ayrımcı ve dışlayıcı söylem ve uygulamalara tolerans gösterilmemelidir. Suriyeli karşıtlığına ve nefret söylemlerine karşı önlem alınmalıdır.

- Medyada mültecilere yönelik kullanılan dilin, insan haklarına ve evrensel değerlere uygun olması sağlanmalıdır. Geri Gönderme Merkezlerine getirilen kişilere, kamplarda veya kamp dışında kalan sığınmacılara “suçlu” muamelesi yapılmamalıdır.

- Göçün ulusal, bölgesel ve yerel düzeylerdeki kalkınma süreçlerine katkısı topluma anlatılmalıdır. Türkiye’deki mültecilerin işgücü piyasalarına entegre edilmesi için gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır.

- Türkiye, tek başına idare edemeyeceği ciddi bir krizle karşı karşıyadır. Bu nedenle, dış politikamız göç olgusunu içerecek şekilde yeniden yapılandırılmalıdır.

Lütuf değil hak verin

CHP’nin raporunda yer alan önerilerden bazıları:

- İlk aşamada misafir olarak kabul edilen Suriyeli mültecilerin ülkemizde kalıcı oldukları kabul edilmelidir.

- Mültecilere yapılan yardımlar bir lütuf gibi sunulmamalıdır.

- Göç ve Entegrasyon Bakanlığı kurulmalıdır.

- Türkiye’de göçü düzenleyen mevzuat yeniden düzenlenmelidir.

- Yerleşim planları sığınmacılar göz önüne alınarak yapılmalı, sığınmacılara barınma koşulları sağlanmalıdır.

- Kamplarda çadır başına düşen kişi sayısı azaltılmalı, konteynerlerin sayısı arttırılmalıdır.

- Ülkemizde mültecilere sağlanan hizmetler yetersizdir. Hukuki yardım, tercüme, eğitim ve sağlık hizmetleri daha etkin bir şekilde sağlanmalı.

- Mülteci çocukların okullaşma oranı arttırılmalıdır.

- Mültecilerin entegrasyonlarını sağlamak toplum merkezleri kurulmalıdır.

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