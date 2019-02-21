Gündem CHP Türkiyeye pusu kuruyor
POLİTİKA

CHP Türkiye’ye pusu kuruyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı’nın her alanda Türkiye’nin bağımsızlığı için çalışırken, CHP ve şürekasının Türkiye’nin geleceğine pusu kurmanın peşinde olduğunu söyledi.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Birinci Yaşlılık Şurası’na katılan Erdoğan, yaşlılarla sohbet etti.
Birinci Yaşlılık Şurası’na katılan Erdoğan, yaşlılarla sohbet etti.

Ankara'nın Altındağ ve Etimesgut ilçelerinde vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Doğu Akdeniz'de petrol ve doğalgaz aranmasını istemeyen CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'a sert sözlerle yüklendi:

31 Mart, DEAŞ ve PKK gibi proje terör örgütleri üzerinden ülkemizin bekasına kastedenlere indirilmiş ağır bir darbe olacaktır. Her partinin kendi önceliklerine ve hassasiyetlerine göre bir gündemi var. İşte CHP'yi görüyorsunuz. Talimat nereden geliyor? Kandil'den geliyor. Açık ve net ne söylüyorlar; CHP, terör örgütünün desteklediği HDP, öbür tarafta adı İYİ Parti olan parti, yanında Saadet. Dörtlü çete...

Erdoğan, Birinci Yaşlılık Şurası öncesinde yaşlılarla sohbet etti, ellerini öptü. Erdoğan, Cumhurbaşkanı ile buluşmanın sevincini yaşayan Şanlıurfalı 107 yaşındaki Şükriye Özbay'a sarıldı. Erdoğan, 100 yaşını aştığını söyleyen İsmail Baran'la da sohbet etti. Erdoğan, programı asırlık çınarların yanında oturarak takip etti.

OSMANLI TOKADINI VURACAĞIZ

  • 'Siz Güneydoğu'da, Doğu'da beraber olacaksınız' diyorlar. Kandil diyor. 'Batıda da AK Parti'yi, Erdoğan'ı çökertmek için bazı yerlerde gerekirse HDP olarak seçime girmeyeceksiniz, aday göstermeyeceksiniz. Bazı yerlerde CHP'yi, bazı yerlerde İYİ Parti'yi destekleyeceksiniz' diyorlar. Mesele AK Parti'yi sandıklarda mağlup etmek. Bizler, bu terör örgütlerinin dayanışma halinde olduğu bu seçimlerde, 31 Mart'ta Allah'ın izniyle sandıklarda bunlara en güzel Osmanlı tokadını vuracağız.

PUSU KURMA PEŞİNDE

Bizim aramızda azami müştereklerimiz var. Soruyorum, CHP ile HDP'nin arasında azami müşterekler olabilir, fakat İYİ Parti ile olabilir mi? Yok, asgarisini bile bulamazsınız. Hele hele Saadet ile hiç mi hiç olamaz ama bak gelebiliyorlar. Neye karşı geliyorlar? AK Parti ve MHP'nin Cumhur İttifakı'na karşı. Biz her alanda Türkiye'nin bağımsızlığı için çalışırken, CHP ve şürekası Türkiye'nin geleceğine pusu kurmanın peşinde.

ARAMAYIN DİYOR

Önceki gün bir CHP milletvekili çıkmış petrol ve doğalgaz arama çalışmalarımızı eleştiriyor. Bir kova bile petrol bulunmadı iddiasıyla Türkiye'yi petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerine son vermeye çağırıyor. Bu çağrısı zaten Rumlardan işitiyorduk. Türkiye'nin Akdeniz'de yürüttüğü çalışmalardan Rumların ve diğerlerinin rahatsızlık duyması gayet tabiidir. Burada sorgulanması gereken CHP'nin tavrıdır, hazımsızlığıdır. Bizi en çok yaralayan, CHP'nin, Rumların ağzıyla konuşmasıdır.

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FAALİYETLERİMİZ DURMAYACAK

Ülkemizin, Kıbrıs Türklerinin hak ve menfaatlerini koruma kararlılığından herkesin, en başta ana muhalefetin iftihar etmesi gerekir. Elbette biz, Rumlar ve kimi CHP milletvekilleri istemiyor diye Doğu Akdeniz'deki petrol arama faaliyetlerimizi durdurmayacağız, yolumuza devam edeceğiz. Biz CHP rahatsız oluyor diye ülkemizin ve Kuzey Kıbrıslı kardeşlerimizin enerji kaynakları üzerindeki haklarını savunmaktan vazgeçmeyeceğiz. Çalışmalarımızı sonuna kadar devam ettirerek milletimize müjdeli haberleri de vereceğiz.

  • Nüfus güçtür
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Birinci Yaşlılık Şurası'nın açılışında yaptığı konuşmada, "Dünya nüfusu özellikle gelişmiş ülkelerde hızla yaşlanıyor. Bu durum çözüm bekleyen pek çok meseleyi de beraberinde getiriyor" dedi. Gelişmiş ülkelerin, hızla yaşlanan nüfusları sebebiyle ciddi bir gelecek endişesi içinde olduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Türkiye'nin durumu, her ne kadar Batı ülkeleri kadar vahim değilse de çok da iç acıcı gözükmüyor. İşte bunun için katıldığım tüm nikah törenlerinde gençlerimize en az üç çocuk, mümkünse daha fazlasını tavsiye ediyorum. Mecburuz, çünkü dinamik genç nüfus yapısını sağlam tutalım. Bizim gibi ülkeler için nüfus güçtür" diye konuştu. Yaşlıların evlatları tarafından ihmal edildiğine dikkati çeken Erdoğan, "Ben kimsenin özel hayatına karışamam, o ayrı mesele ama doğrusu ben kabullenemiyorum. Aynı şehirde yaşayıp da en azından her hafta sonu anne babalarımızla torunlarını bir araya getirmiyorsak, hem çocuklarımıza hem büyüklerimize haksızlık yapıyor, vebal altına giriyoruz demektir. Huzurevi tabelalarının arttığı değil, kuşakların aynı çatı altında yaşadığı veya ilişkilerin kesintisiz sürdüğü bir Türkiye istiyoruz" dedi.

Terör örgütüne iltihak ettiler

CHP'nin Etimesgut'ta, bu ilçeyle ilgisi olmayan, Kılıçdaroğlu’nun özel avukatlığını yapan Celal Çelik'i aday olarak gösterdiğini belirten Erdoğan, "HDP-CHP omuz omuza. Biz de bunların karşısına Cumhur İttifakı olarak çıkıyoruz. Milletimiz bunu hesabını 31 Mart'ta soracaktır. Yarın (bugün) Cumhur İttifakı'nın kuruluşlunun 1. yıl dönümü. Saldırılara baktığımızda bu ittifakın ne kadar isabetli olduğunu gördük. CHP'nin başını çektiği zillet veya illet ittifakı, PKK'sından FETÖ'süne, marjinal örgütlerinden adı İYİ kendi karmakarışık partisine kadar kimi bulursa hepsini aynı çuvala doldurdu. Bunun adı ittifak değil iltihaktır. Nereye, terör örgütlerine iltihaktır" dedi.

  • Öğretmen ataması müjdesi
  • Erdoğan, atama bekleyen öğretmen adaylarına da bir müjde verdi. Erdoğan, "Önümüzdeki aylarda 20 bin öğretmen ataması daha gerçekleştireceğiz. Atamayla ilgili takvim Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından yayımlandı. Böylece 2019 senesi içerisinde toplam 40 bin öğretmenimizin ataması yapılmış olacak" dedi.

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