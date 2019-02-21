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POLİTİKA

Mersin CHP kaynıyor

İyi Parti’nin aday gösteremediği Mersin’de CHP de karıştı. Belediye Başkan adayı Vahap Seçer’in listeleri tek başına belirlediğini öne süren Tarsus Belediye Başkan adayı Haluk Bozdağan, “Liste beni temsil etmemektedir” diyerek kazan kaldırdı.

Talha Menteş Yeni Şafak
Mersin’de CHP’liler, ‘tek adam’ olarak suçladıkları Büyükşehir Belediye Başkan adayı Vahap Seçer’in afişlerini indirdi, posterlerini yırttı.
Mersin’de CHP’liler, ‘tek adam’ olarak suçladıkları Büyükşehir Belediye Başkan adayı Vahap Seçer’in afişlerini indirdi, posterlerini yırttı.

CHP'de şimdi de Mersin krizi yaşanıyor. CHP'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Vahap Seçer'in tavrı nedeniyle kentte teşkilat birbirine girdi.

Vahap Seçer'in, Mersin'deki listeleri tek başına belirlediğini iddia eden Tarsus Belediye Başkan adayı Haluk Bozdağan, kazan kaldırdı. Belediye meclis üyelerinin de açıklanması üzerine Bozdağan sosyal medyadan "Liste beni temsil etmemektedir" paylaşımı yaptı. Listeler hazırlanırken fikrinin alınmadığını söyleyen Bozdoğan, "Dün teslim alınması engellenen, ancak bu sabah Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne teslim ettiğim, Dr. Haluk Bozdoğan Belediye Meclis Üyesi Aday Listesi şu şekilde olup; İlçe Örgütü, İl Orgütü ve Bölge Milletvekili'nce "şahsımın fikri alınmadan" oluşturulmuş liste beni ve seçim kampanyamı temsil etmemektedir" dedi. Paylaşımın ardından bazı seçim bürolarında Seçer'in afişleri yırtıldı. Yaşanan gelişmelerden dolayı Bozdoğan’ın genel merkeze istifa dilekçesi vermeye hazırlandığı ve DSP’ye geçebileceği iddia edildi.

KADINLAR SEÇER'E ÖFKELERİNİ KUSTU

  • Mezitli’de de meclis üye listesi üzerinden tartışmalar olduğu öğrenildi. Özellikle kadın kollarının karıştığı, tepkilerini ortaya koymak için Seçer’in Mezitli’de bulunan seçim ofisine gittikleri ve orada çeşitli sloganlar attıkları iddia edildi. Çok sayıda kadın kolları üyesinin Seçer’in posterlerini parçaladıkları ve uzun süre tepkilerini sürdürdükleri belirtildi.

İKİ İLÇEDE İSTİFA

CHP’de önceki gün belli olan belediye meclis üyeliği listelerine tepki gösteren İstanbul’un Adalar ve İzmir’in Ödemiş ilçe yönetimi istifa kararı aldı. Adalar İlçe Başkanı Mustafa Kerem Tunç ile ilçe yönetiminin Ödemiş İlçe Başkanı Mehmet Kiremitçi ve ilçe yönetiminin belediye meclis üyesi aday listesine tepki gösterip istifa ettikleri öğrenildi.

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