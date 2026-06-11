CHP’de 9 vekil ihraç istemiyle disiplinde

CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK), dün Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanarak partinin arındırılması konusunda ilk somut adımı attı. Öğlenden sonra toplanan MYK’da alınan kararlara ilişkin Parti Sözcüsü Müslim Sarı açıklamalarda bulundu. Sarı, MYK kararıyla tedbirli kesin ihraç istemiyle 9 milletvekilinin Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildiğini açıkladı. Disipline sevk edilen milletvekilleri Ensar Aytekin, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Özgür Karabat, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer ve Burhanettin Bulut. Sarı, bu isimlerin parti içindeki görevlerinden de uzaklaştırıldığını belirtirken, Özgür Özel’le ilgili değerlendirmenin ise daha sonra yapılacağını söyledi.





KARAR OY BİRLİĞİYLE ALINDI

Sarı, “Partide fiili iki başlılık oluştu. CHP’nin kurultayının şaibeli hâle gelmesini sağlayan, iddianamelere konu olan ve kamuoyunda tartışılan arkadaşlarımızla ilgili bir disiplin kararı alacağımızı duyuruyoruz. Temiz siyaset açısından, partiyi arındırmak açısından zor da olsa bu kararı aldık. Karar oy birliğiyle alınmıştır” dedi. Buna göre Ensar Aytekin, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Özgür Karabat, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer ve Burhanettin Bulut, tedbirli olarak kesin çıkarma cezası uygulanmak üzere Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildi. Mutlak butlan kararı ile kurultay tartışmalarının yeni bir aşamaya geçtiği CHP’de, 38’inci Olağan Kurultay’da delegelerin iradesini etkiledikleri gerekçesiyle Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bazı milletvekilleri hakkında açılan dava sürüyor.





FEZLEKELER GÖNDERİLMİŞTİ

CHP MYK’nın dün ihraç istemiyle disipline sevk ettiği söz konusu milletvekillerinden Ensar Aytekin, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Özgür Karabat, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba ve Turan Taşkın Özer’in yargılaması devam ediyor. Milletvekili olduğu için dokunulmazlığı bulunan bu isimlerle ilgili fezleke de hazırlanıp TBMM’ye gönderilmişti. Haklarındaki dava ise 1 Temmuz’da görülmeye devam edecek.





İHRAÇ MÜMKÜN MÜ?

CHP Tüzüğü’nün 63’üncü maddesine göre, TBMM üyeleri hakkında disiplin süreçleri için iki yol işletilebiliyor. İlk yol, milletvekillerinin “parti suçu oluşturan eylemleri” nedeniyle Parti Meclisi'nin (PM) istemi üzerine Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilebilmelerini içeriyor. İkinci yol ise grup disiplinine aykırı suçları kapsıyor. Bu durumda da Grup Yönetim Kurulu'nun istemi üzerine Grup Disiplin Kurulu'nun kararı gerekiyor. Müslim Sarı, 9 ismin de ivedi durumları içeren maddeyle disipline sevk edildiklerini ifade etti ancak bu madde milletvekillerini kapsamıyor. Bu nedenle 9 ismin disipline sevk edilmesi, tüzüğe göre mümkün değil.





SON KOZ DEĞERLENDİRMESİ

Disipline gönderilen isimlerden dördü aynı zamanda PM üyesi de olduğu için Kılıçdaroğlu yönetiminin bu hamleyle PM’deki dengeyi değiştirmeyi hedeflediği yorumları yapılıyor. CHP kulislerinde, Kılıçdaroğlu’nun PM'de istediği üstünlüğü sağlayamadığı, bu nedenle disiplin sürecini “son siyasi koz” olarak devreye aldığı değerlendirmesi öne çıkıyor. PM’de sonuç alamayan Kılıçdaroğlu’nun örgütler üzerindeki hâkimiyetini de kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğunu dile getiriliyor.





Karşı hamle hazırlığı

CHP’de disiplin sevklerinin ardından Grup Başkanı Özgür Özel cephesi karşı hamle hazırlığına başladı. İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, 2014’te de Süheyl Batum örneğinde de benzer kararın mahkemeden döndüğünü belirterek, disipline sevk kararlarının “tüzüğe aykırı” ve hukuksuz olduğu gerekçesiyle Meclis Başkanlığı’na ve yargıya itiraz süreçlerini işleteceklerini söyledi. PM üyesi olan Umut Akdoğan, Ensar Aytekin, Burhanettin Bulut ve Özgür Karabat’ın bugün saat 13.00’te yapılacak olan toplantıya katılacağını, grup başkanvekilleri Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın ve Murat Emir’in de görevlerinde kalacağını kaydetti.



