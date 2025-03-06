CHP'de Adnan Beker krizi

Halk TV’de konuşan Günaydın, Beker’in, “Kılıçdaroğlu’na oy vermedim” sözlerini anımsatarak, “Bu benim kabul edebileceğim, affedebileceğim bir şey değil” diye konuştu. Günaydın, “Kemal Bey’i desteklemek için birlikte çalıştığınız partilerden biri olacaksın, oy vermeyeceksin üstelik oy vermediğini övünerek anlatacaksın. Bu benim kabul edebileceğim, affedebileceğim bir şey değil” dedi.

ÜST ÜSTE TEPKİLER

Faik Öztrak ve Oğuz Kaan Salıcı’nın ardından Beker’e parti içi muhalefetten Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal da tepki gösterdi. Sarıbal, X hesabından yaptığı paylaşımda, “Herkes için CHP, diyebiliriz ama... Cumhuriyet Halk Partisi, bir ilkeler bütünüdür. CHP’yi var eden, onu Türkiye’nin umudu yapan şey, dün olduğu gibi bugün de inançlı kadroları ve sarsılmaz ilkeleridir. Bizler için siyaset, aynı zamanda vicdan ve ilke meselesidir” ifadelerini kullandı.

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen ise X hesabından Salıcı’nın Beker’in katılımından evvel yaptığı paylaşımı alıntılayarak, “CHP Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri'nin savaş meydanlarında kurduğu, ilkeleri olan bir partidir. Mevlana tekkesi değildir!” dedi.

Yavaş: Haberim yoktu

Transferi parti içinde rahatsızlığa neden olan Beker’in CHP’ye katılımı konusunda Özel’in sözleri tartışmayı farklı bir boyuta taşıdı. Özel, ‘‘Adnan Beker bize Mansur Yavaş’ın emaneti’’ demişti.

İBB Başkanı Mansur Yavaş ise Beker'in transferinden haberi olmadığını söyledi. Bir program sonrasında soruları cevaplayan Yavaş, “Ben de basından öğrendim. Kendisiyle tanışıyoruz ancak transferinden haberim olmadı. Genel Başkanımız da niye öyle emanet etti bilmiyorum. Çünkü siyasette insan ancak kendi kendine kefil olabilir" dedi.Yeni Şafak’a konuşan eski CHP Ankara İl Başkanı Av. Ali Hikmet Akıllı ise “Mansur başkanın, Adnan Bey’in partiye gelişi ile ilgili bir bilgisi yok. Burada sorun şu, Mansur başkanın haberi varmış gibi bir algı oluştu" dedi. Beker’in seçim bölgesinin Ankara olması nedeniyle Yavaş'a katılımının sorulmaması konusunda ise Akıllı,"Haber verilmesi siyasi nezaket olurdu" diye konuştu.











