Erdoğan'a oy verdiğini söylemişti: İYİ Parti'den istifa eden Adnan Beker CHP'ye katılıyor

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde partisinin adayı Kemal Kılıçdaroğlu yerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy verdiğini belirten ve İYİ Parti'den 6 Kasım 2023 tarihinde istifa eden Ankara Milletvekili Adnan Beker, Salı günü yapılacak olan grup toplantısında CHP'ye katılacak.
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından sıkıntılı bir süreç geçiren İYİ Parti’de art arda istifalar yaşandı. Son olarak Meral Akşener’in de partiden ayrılmasıyla genel başkanlık görevini Müsavat Dervişoğlu devraldı. O dönemde partiden ayrılan isimler arasında Ankara Milletvekili Adnan Beker de yer aldı.
CHP'ye katılacak
- İYİ Parti'den 16 Kasım 2023 tarihinde istifa eden Ankara Milletvekili Adnan Beker, salı günü CHP'ye katılacak.
Beker'e rozetini CHP'nin salı günü yapılacak grup toplantısında CHP Genel Başkanı Özgür Özel takacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy verdiğini söylemişti
Adnan Beker 2023 yılında tv100 ekranlarında katıldığı canlı yayında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy verdiğini söylemişti.
Beker o dönem şöyle konuşmuştu: