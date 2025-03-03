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Erdoğan'a oy verdiğini söylemişti: İYİ Parti'den istifa eden Adnan Beker CHP'ye katılıyor

Erdoğan'a oy verdiğini söylemişti: İYİ Parti'den istifa eden Adnan Beker CHP'ye katılıyor

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
13:033/03/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Adnan Beker'e rozeti Özgür Özel'in takması bekleniyor.
Adnan Beker'e rozeti Özgür Özel'in takması bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde partisinin adayı Kemal Kılıçdaroğlu yerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy verdiğini belirten ve İYİ Parti'den 6 Kasım 2023 tarihinde istifa eden Ankara Milletvekili Adnan Beker, Salı günü yapılacak olan grup toplantısında CHP'ye katılacak.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından sıkıntılı bir süreç geçiren İYİ Parti’de art arda istifalar yaşandı. Son olarak Meral Akşener’in de partiden ayrılmasıyla genel başkanlık görevini Müsavat Dervişoğlu devraldı. O dönemde partiden ayrılan isimler arasında Ankara Milletvekili Adnan Beker de yer aldı.


"İYİ Parti çatısı altında ülkeye daha fazla katkı sağlayamayacağını düşündüğü için istifa ettiğini" i
fade eden Beker, CHP rozeti takmaya hazırlanıyor.

CHP'ye katılacak


  • İYİ Parti'den 16 Kasım 2023 tarihinde istifa eden Ankara Milletvekili Adnan Beker, salı günü CHP'ye katılacak.

Beker'e rozetini CHP'nin salı günü yapılacak grup toplantısında CHP Genel Başkanı Özgür Özel takacak.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy verdiğini söylemişti


Adnan Beker 2023 yılında tv100 ekranlarında katıldığı canlı yayında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy verdiğini söylemişti.


Beker o dönem şöyle konuşmuştu:


Seçimin kaybedildiği gece oradaydım. Herkes oradaydı. Bütün genel başkan yardımcıları filan. Cenaze evi gibiydi, herkes çok üzgündü. Meral Hanım'ın da morali çok bozuktu. Tek üzülmeyen bendim. Kemal Bey'e oy vermedim. Oy da istemedim. 14 Mayıs'ta oy kullanmadım, 28 Mayıs'ta Tayyip Bey'e oy verdim. Kime vereyim, başka bir aday yok ki. Bunlar bizim Pursaklar Belediyesi'ni yönetemezdi, ne anlatıyorsunuz ya! Tayyip Bey'den başka aday yoktu ki, kime verelim?



#Adnan Beker
#CHP
#İyi parti

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