Adnan Beker CHP’de: Rozeti Özel taktı

CHP’nin yeni transferi Beker’e rozetini CHP Genel Başkanı Özgür Özel taktı. Özel törende, “Adnan Beker bize Mansur Yavaş’ın emaneti” dedi. Beker’in katılmasını sert bir dille eleştiren Oğuz Kaan Salıcı ve Faik Öztrak toplantıya katılmadı. Beker’in CHP’ye katılması Yavaş’a karşı bir hamle olarak yorumlandı. Yavaş’ın bağımsız ya da başka bir partiden aday olması durumunda Beker’in Ankara için Yavaş'ın yerini alacağı bildirildi.