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Adnan Beker CHP’de: Rozeti Özel taktı

Adnan Beker CHP’de: Rozeti Özel taktı

Mehmet Güney
Mehmet Güney
04:005/03/2025, Çarşamba
G: 5/03/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Beker’e rozetini CHP lideri Özgür Özel taktı.
Beker’e rozetini CHP lideri Özgür Özel taktı.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu yerine Tayyip Erdoğan’a oy verdiğini açıklayan Ankara Milletvekili Adnan Beker dün CHP’ye katıldı.

CHP’nin yeni transferi Beker’e rozetini CHP Genel Başkanı Özgür Özel taktı. Özel törende, “Adnan Beker bize Mansur Yavaş’ın emaneti” dedi. Beker’in katılmasını sert bir dille eleştiren Oğuz Kaan Salıcı ve Faik Öztrak toplantıya katılmadı. Beker’in CHP’ye katılması Yavaş’a karşı bir hamle olarak yorumlandı. Yavaş’ın bağımsız ya da başka bir partiden aday olması durumunda Beker’in Ankara için Yavaş'ın yerini alacağı bildirildi.



#CHP
#Adnan Beker
#Siyaset

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