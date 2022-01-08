​CHP’de dök-sök belediyeciliği

Antalya’nın CHP’li Muratpaşa Belediyesi’nin Güzeloba Mahallesi’ndeki sokaklara döktüğü asfalt 2 gün sonra CHP’li Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT ekipleri tarafından söküldü. CHP’li Muratpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yeni yılın ilk gününde Güzeloba Mahallesi’nde bulunan 67 sokağı kapsayan 18 kilometrelik asfaltlama çalışması başlattı. Ancak bazı sokaklar daha asfalt kurumadan CHP’li Antalya Büyükşehir Belediyesi Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) ekipleri tarafından kazıldı.

MİLLETİN PARASI BÖYLE ÇÖPE GİDİYOR

Duruma tepki gösteren bölge sakinleri kurumlar arası koordinasyonsuzluktan şikayet ederek, bu paralar bizim cebimizden çıkıyor, dedi. ASAT Daire Başkanı Necdet Erol benzer sorunların diğer ilçelerde de yaşandığına dikkat çekerek, ‘Muratpaşa Belediyesi’nin çalışmaları ve aldığı kararlar bizi ilgilendirmiyor. Benzer şekilde Liman Mahallesi’nde de kazı çalışması yapacağız ve orada da sıcak asfalt dökülmüş sokaklar var. Yapacak bir şeyimiz yok mecbur kazacağız’ ifadelerini kullandı.

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