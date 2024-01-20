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CHP'li Akkuş'un saldırısına uğrayan yaşlı kadından ilk açıklama: Özür dilerse konuyu kapatacağım

Geçtiğimiz gün CHP'li Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Akkuş, belediye önünde Nebiha Yetimoğlu'nun boğazı sıkarak küfretti. Skandal olaya tepkiler yağarken, saldırıya uğrayan Yetimoğlu, bugün karakola giderek Akkuş'tan şikayetçi oldu. Olayın ardından yaşananlara ilişkin ilk kez konuşan Yetimoğlu, hayatında daha önce ne eşinden ne de babasından böyle bir şey görmediğini ifade ederek, “Özür dilerse konuyu kapatacağım" dedi.

18:11 - 20/01/2024 Cumartesi
Güncelleme: 19:59 - 20/01/2024 Cumartesi
DHA
Akkuş'un darbettiği yaşlı kadın saldırı sonrası ilk kez konuştu.
Akkuş'un darbettiği yaşlı kadın saldırı sonrası ilk kez konuştu.

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde rüşvet operasyonu kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin belediyeye götürülüp odalarında arama yapılacağı sırada destek için toplanan kalabalık gruptaki Hasan Akkuş tarafından boğazı sıkılan Nebiha Yetimoğlu, yaşananları anlattı. Yetimoğlu, “Özür dilerse konuyu kapatacağım" dedi. 

Yetimoğlu, Akkuş'tan şikayetçi oldu

Büyükçekmece'de aralarında belediye personellerinin de bulunduğu 22 kişi, bir sitenin imarında usulsüzlükler tespit edilmesi üzerine rüşvet suçundan gözaltına alındı. Operasyonun yapıldığı gün bir grup gözaltına alınan belediye personellerini desteklemek için belediye önüne geldi. Burada slogan atan gruptaki Hasan Akkuş, Nebiha Yetimoğlu'nun boğazı sıkarak hakaret etti. O anlar kameralara yansırken Yetimoğlu bugün karakola giderek Akkuş'tan şikayetçi oldu. Olayın ardından boğazı sıkılan Nebiha Yetimoğlu, yaşananları anlattı.

"Kime 'yuh' yapıyorsun devlete mi?"

Yetimoğlu belediyeyle ya da Hasan Akkuş'la bir problemi olmadığını, daha önce kızına burs verildiğini, belediye gezilerine katıldığını belirterek Akkuş'tan sadece özür beklediğini dile getirdi. Yetimoğlu, “Böyle bir olay olsun istemezdim. Biz oraya iş başvurusunda bulunmak için gitmiştik. Bir de bahçeye bank talebinde bulunmak için gittim. Böyle bir olay olunca kendimi orada buldum. Benim boğazımı sıkan adam hükümete 'yuh' deyince ben de biraz milliyetçi, devletçiyim vatanımı seven bir insan olduğum için ben de kime 'yuh' yapıyorsun devlete mi yapıyorsun diye sordum. Daha bir saniye olmadı birden elini boğazımda hissettim" dedi.

"Ne eşimden ne de babamdan böyle bir şey görmedim"

Nebiha Yetimoğlu, "Hayatımda ilk defa bir erkek, ne bir eşim ne babam böyle bir şey görmemiştim. Hayatımda ilk defa böyle bir şey gördüm. Boğazıma yapıştı 'öldürürüm seni gibi' bir şeyler söyledi. Kötü laf söyledi ama ben söylemek istemiyorum. Öyle yaklaşınca şaşırdım, şok oldum. Hemen oradan ayırdılar. Biz eve geldik. Böyle olacağını düşünmemiştim. Belediye ve o insanla bir sorunum yok. Onlarla biz her zaman geziye katıldık. Hasan Akgün kadınlar için piknik düzenlerdi, bizi de götürürlerdi. Bugün polisler geldi götürdü. Görevimiz bu bizim teyze dediler. 'Ben istemiyorum bir özür dilerse kapanır olay büyütmeye gerek yok' dedim. Yok bu bizim görevimiz gitmek zorundayız dediler. Kısa bir şey soracağız dediler. Sordular ben de devletime yardımcı olmak amacıyla size söylediklerimi onlara da söyledim. Benim derdim devlet, vatan, millet" diye konuştu.

Akkuş'tan yazılı açıklama

Öte yandan olaya karışan Hasan Akkuş ise avukatı aracılığıyla yazılı açıklama yaptı.

Hasan Akkuş , "Öfke kontrolü yapamayıp ablamızı incittiğim ve kamuoyunda, bu şekilde algılandığım için tüm inananlardan ve kamuoyundan özür diliyorum" dedi.


CHP’li Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Akkuş yaşlı kadının önce boğazını sıktı sonra küfür etti: “Sana ne ulan or...!”
CHP’li Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Akkuş yaşlı kadının önce boğazını sıktı sonra küfür etti: “Sana ne ulan or...!”

CHP’li Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Akkuş, belediyede rüşvet operasyonunun gerçekleştiği dakikalarda yaşlı bir kadına saldırdı. Kalabalık içerisinde ne olduğunu anlamaya çalışan kadına öfkelenen Akkuş, kadının önce boğazını sıktı ardından da küfür etti. Olaya tanık olan gazetecinin; ‘Yapma, dur’ sözleri ile saldırgan Akkuş’u durdurmaya çalıştığı sırada, CHP’lilerin darbedilen kadının değil Akkuş’un yanında olması dikkat çekti. O anlarda bazı kişilerin de kameraları kapatmaya çalışarak, "Çekmeyin" dediği görüldü. CHP’li Hasan Akkuş’un Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’ün bir numaralı adamı olduğu öne sürülürken, Akkuş’un Büyükçekmece Belediyesi’nde 1994 yılından 2016’ya kadar Özel Kalem Müdürlüğü yaptığı, 2016’dan bugüne ise Siyasi ve Sosyal İşler Başkan Yardımcılığı görevini yürüttüğü öğrenildi. Akkuş'un, 2020 yılında İBB’de Sivil Toplum Kuruluşları Koordinatörlüğü’nde yer aldığı ve kendisini söz konusu göreve getiren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na, “Dileğim; beni bu göreve getirenlere layık olmak, bana inanıp güvenen Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na mahçup olmamaktır. Başaracağım; çünkü omuzlarımdaki sorumluluğun farkındayım. Başaracağım; çünkü Ekrem İmamoğlu başkanımızın başarısında bir nebzede olsa katkım olsun istiyorum” sözleri ile teşekkür ettiği görüldü.


#Hasan Akkuş
#Saldırı
#Nebiha Yetimoğlu
#Büyükçekmece
#CHP
15 saat önce
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