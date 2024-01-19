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Yaşlı kadının boğazını sıkıp küfür eden CHP'li Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Akkuş ifade verdikten sonra serbest bırakıldı

CHP'li Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Akkuş, 18 Ocak perşembe günü belediyede rüşvet operasyonunun gerçekleştiği dakikalarda yaşlı bir kadına saldırdı. Kadının önce boğazını sıkan ve "Sana ne ulan or..." ifadesiyle küfür eden Akkuş'a, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca re'sen soruşturma başlatıldı. Güvenlik Şube ekiplerine ifade veren Akkuş, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Şefika Nur Çiftçi
18:07 - 19/01/2024 Cuma
Güncelleme: 18:43 - 19/01/2024 Cuma
Yeni Şafak
Yaşlı kadının boğazını sıkan ve küfür eden Hasan Akkuş serbest bırakıldı
Yaşlı kadının boğazını sıkan ve küfür eden Hasan Akkuş serbest bırakıldı

CHP’li Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Akkuş, 18 Ocak perşembe günü belediyede rüşvet operasyonunun gerçekleştiği dakikalarda yaşlı bir kadına saldırdı. Kalabalık içerisinde ne olduğunu anlamaya çalışan kadına öfkelenen Akkuş, kadının önce boğazını sıktı ardından da küfür etti. Olaya tanık olan gazetecinin; ‘Yapma, dur’ sözleri ile saldırgan Akkuş’u durdurmaya çalıştığı sırada, CHP’lilerin darbedilen kadının değil Akkuş’un yanında olması dikkat çekti. O anlarda bazı kişilerin de kameraları kapatmaya çalışarak, "Çekmeyin" dediği görüldü.



İfadesinin ardından serbest bırakıldı



Yaşlı kadına saldıran CHP'li Akkuş'a Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca re'sen soruşturma başlatıldı. Büyükçekmece Güvenlik Şube ekiplerine ifade veren Hasan Akkuş, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.


İmamoğlu'nun danışmanı Akgün'ün bir numaralı adamı


CHP’li Hasan Akkuş’un Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’ün bir numaralı adamı olduğu öne sürülürken, Akkuş’un Büyükçekmece Belediyesi’nde 1994 yılından 2016’ya kadar Özel Kalem Müdürlüğü yaptığı, 2016’dan bugüne ise Siyasi ve Sosyal İşler Başkan Yardımcılığı görevini yürüttüğü öğrenildi. Akkuş'un, 2020 yılında İBB’de Sivil Toplum Kuruluşları Koordinatörlüğü’nde yer aldığı ve kendisini söz konusu göreve getiren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na, “Dileğim; beni bu göreve getirenlere layık olmak, bana inanıp güvenen Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na mahçup olmamaktır. Başaracağım; çünkü omuzlarımdaki sorumluluğun farkındayım. Başaracağım; çünkü Ekrem İmamoğlu başkanımızın başarısında bir nebzede olsa katkım olsun istiyorum” sözleri ile teşekkür ettiği görüldü.




#CHP
#Hasan Akkuş
#Büyükçekmece
#Yaşlı kadın
#Başörtülü kadın
#İBB
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