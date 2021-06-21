CHP’li Beylikdüzü Belediyesi’nin sokakları temizlememesine vatandaş isyan etti: Ellerim kırılsaydı da oy vermeseydim

İstanbul Beylikdüzü'nde sokakların toz içindeki hali ve CHP’li Beylikdüzü Belediyesi’nin temizlik çalışmaması yapmaması vatandaşların tepkilerine neden oldu.

Araçların üstü tozla kaplandı

Bir vatandaş, sokakların kirli halini ve park halindeki araçların tozla kaplanmasını kameraya alarak CHP’ye oy verdiği için pişman olduğunu ifade etti.

Seçimden önce verilen vaatlerin yerine getirilmediğini belirten vatandaş, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'a isyanını şu ifadelerle dile getirdi:

Seçimden önce öyle güzel vaatler veriyorsunuz. Siz kendi mahallenizi bile temizlemiyorsunuz. Artık burama kadar geldi. Sağ kökenli birisi olarak ben oy verdim. CHP'ye hayatım boyunca bir oy verdim. Nerede? Ellerim kırılsaydı da oy vermeseydim.

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OYNAT 01:37 CHP’li Beylikdüzü Belediyesi’nin sokakları temizlenmemesine vatandaş isyan etti: Ellerim kırılsaydı da oy vermeseydim İstanbul'da CHP'li Beylikdüzü Belediyesi'nin sokakları temizlememesi ve etrafın toz toprakla kaplanmasına bir vatandaş çektiği videoyla tepki gösterdi.



CHP'ye oy verdiği için pişman olduğunu söyleyen vatandaş, 'Seçimden önce güzel vaatler veriyorsunuz. Siz kendi mahallenizi bile temizlemiyorsunuz. Artık burama kadar geldi. CHP'ye hayatım boyunca bir oy verdim. Ellerim kırılsaydı da oy vermeseydim' dedi. BiP'te paylaş

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