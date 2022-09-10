Gündem CHPli Soyere tepkiler çığ gibi Sözcü Çelik Osmanlı Devletini hedef alması şuursuzluktur
POLİTİKA

CHP'li Soyer'e tepkiler çığ gibi: Sözcü Çelik 'Osmanlı Devleti’ni hedef alması şuursuzluktur'

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünde Osmanlı'yı hedef alan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e tepkiler peş peşe geliyor. AK Parti Sözcüsü Çelik, "Güzel İzmir’imizin düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümünde ülkemize yapılmış düşmanlıklara karşı konuşması gerekenlerin Osmanlı Devleti’ni hedef alması şuursuzluktur" dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
CHPli Soyere tepkiler çığ gibi: Sözcü Çelik Osmanlı Devleti’ni hedef alması şuursuzluktur
Sözcü Ömer Çelik - Tunç Soyer

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü etkinliklerinde işgalci Yunanistan'a tek kelime etmezken, Osmanlı'yı suçladı.

OSMANLI'YI HAİN İLAN ETTİ

"100 yıl önceydi bu toprakları yönetenler gaflet, delalet ve hatta hıyanet içindeydi" diyen Soyer, "Gençleri, kadınları, çocukları, geleceği hiç düşünmediler. Sadece saraylarındaki saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attılar. İnsanlık onurumuzu, bağımsızlık tutkumuzu ve yaşam hakkımızı ayaklar altına aldılar ve teslim oldular" ifadelerini kullandı.

CHP'li Tunç Soyer'den skandal sözler: İşgalci Yunanistan'ı değil Osmanlı'yı suçladı
GÜNDEM
CHP'li Tunç Soyer'den skandal sözler: İşgalci Yunanistan'ı değil Osmanlı'yı suçladı

'Osmanlı Devleti’ni hedef alması şuursuzluktur'


İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Osmanlı'yı hedef almasına tepkiler peş peşe geldi. Son olarak AK Parti Sözcüsü Çelik, skandal ifadeleri 'şuursuzluk' olarak niteledi.

Sözcü Çelik, "Güzel İzmir’imizin düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümünde ülkemize yapılmış düşmanlıklara karşı konuşması gerekenlerin Osmanlı Devleti’ni hedef alması şuursuzluktur" ifadelerini kullandı.

'Milletimizin kimliğine saldırı'


Sözcü Çelik'in açıklamasının devamı şu şekilde:

"Daha önce de ifade etmiştik: kim Osmanlı Devleti ile Türkiye Cumhuriyeti’ni kavga ettirmeye çalışıyorsa, milletin egemenlik hakları ile sorunu vardır.

Bütün siyasi misyonu Cumhuriyetimiz ile Osmanlı Devleti’mizi kavga ettirme üzerine kurulmuş olanlar var.

Cumhuriyetimize sahip çıkmak için tarihimizin büyük köklerinden Osmanlı Devleti ile kavga etmek milletimizin kimliğine saldırıdır. Cumhuriyet de bizim, Osmanlı Devleti de…"


Devlet Bahçeli'den Osmanlı'ya nefret kusan CHP'li Tunç Soyer'e sert tepki: İflah olmaz bir cahillik
GÜNDEM
Devlet Bahçeli'den Osmanlı'ya nefret kusan CHP'li Tunç Soyer'e sert tepki: İflah olmaz bir cahillik

CHP'li Tunç Soyer'den skandal sözler: İşgalci Yunanistan'ı değil Osmanlı'yı suçladı​
OYNAT 00:44
CHP'li Tunç Soyer'den skandal sözler: İşgalci Yunanistan'ı değil Osmanlı'yı suçladı​
İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü etkinliklerinde konuşma yapan CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, işgalci Yunanistan'a tek kelime etmezken, Osmanlı'yı suçladı. Soyer'e tepki gösteren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, konuşmanın İzmir'e hakaret olduğunu belirterek, 'Seneye kutlamaları Atina'da yapın da tam olsun' ifadelerini kullandı.


Ölüm haberimi yazabilirdiniz

'Ölüm haberimi yazabilirdiniz'

Köpek saldırısına uğrayan şarkıcı: Hayvanın suçu yok
Osmaniyede tepki çeken görüntü

Osmaniye'de tepki çeken görüntü

Karaçay Deresi eski lastik çöplüğüne döndü.
İngilterede yeni dönem

​III. Charles resmen kral ilan edildi.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi.

Yeniden gözden geçirilme talebi reddedildi

​Metrobüs kazasında yaralanan yolcu ile ilginç diyalog

Avcılar'daki metrobüs kazasında yaralananlar yaşadıklarını anlattı.

Tohumunu yurt dışından getirdi: Büyük talep görüyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.