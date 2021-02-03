CHP’li Torun’un “Ters kelepçeyle cama ambulans” yazdılar söylemi alay konusu oldu

Prof. Dr. Melih Bulu’nun Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanması bahanesiyle başlayan eylemler, sokak eylemlerine dönüştürülmeye çalışılırken, her geçen an eylemciler ve destek veren siyasetçiler tarafından asılsız söylemlerde ve ilginç çıkışlarda bulunulmaya devam ediliyor.

"Camı buğulandırıp ambulans yazdı"

Son olarak CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Tuba Torun, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, “Arkadaşlarımızı 1,5 saattir ters kelepçeyle bekletiyorlar. Su istiyorlar verilmiyor. Biri camı buğulandırıp ambulans yazdı, dikkate alınmadı. Sonra perdeleri çektiler. Bu insanlık dışı muameledir” dedi.

Torun’un, bir eylemcinin ters kelepçeli olarak camı buğulandırarak ambulans yazdığına yönelik iddiası sosyal medyada alay konusu oldu.

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