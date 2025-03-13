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CHP'li Üsküdar Belediyesi Ramazan'da 'erotik dans' kursu açtı: Afrika’dan twerkçi getirdiler

CHP'li Üsküdar Belediyesi Ramazan'da 'erotik dans' kursu açtı: Afrika’dan twerkçi getirdiler

15:3513/03/2025, Perşembe
G: 13/03/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Üsküdar Belediyesi erotik dans kursu için Afrikalı eğitmen tuttu
Üsküdar Belediyesi erotik dans kursu için Afrikalı eğitmen tuttu

CHP'li Üsküdar Belediyesi, Ramazan ayının ikinci gününde düzenlediği etkinlikte, Üsküdar’daki kadınlara erotik dans dersi verdi. Belediye binasında cinsel çağrışımlar yapılan türdeki dansın eğitiminin verildiği, kursa katılan kadınların sosyal medya paylaşımlarıyla ortaya çıktı.

CHP'li
Sinem Dedetaş
'ın başkanlığını yürüttüğü Üsküdar Belediyesi, Ramazan ayında büyük bir skandala imza attı.

Afrikalı eğitmen getirdiler


Ramazan'ın ikinci günü belediye binasında düzenlenen etkinliğe katılan kadınlara erotik dans eğitimi veridi.



'Zincir kıran kadınlar çatısı'
altında çeşitli faaliyetlere imza atan Üsküdar Belediyesi'nin iş birliğiyle gerçekleştirilen eğitim belediye binasındaki atölye salonunda yapıldı.

Ramazan'ın ruhuna aykırı bir şekilde düzenlenen etkinliğe Afrikalı twerk eğitmeni Lucille Aires konuşmacı olarak katıldı.


Ramazan’da katılım az olur endişesi


Ramazan dolayısıyla katılımın düşük olmasından endişe eden organizatörler Instagram hesaplarından cinsel çağrışımlar yapan bir dans türü olan twerk eğitimine katılımın yüksek olması noktasında çağrıda bulundu.


Üsküdar Belediyesi’nde
'Zincir Kıran Kadınlar'
adı altında eğitim verdiğini Afrikalı erotik dansçı
Lucille Aires
de Instagram hesabından paylaştı.


  • Editörün notu:
    Habere ilişkin sosyal medyada yer alan bazı fotoğrafları yayın ilkelerimiz gereği yayınlamıyoruz.

#CHP
#Üsküdar
#Ramazan
#Sinem Dedetaş

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