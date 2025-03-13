CHP'li Üsküdar Belediyesi Ramazan'da 'erotik dans' kursu açtı: Afrika’dan twerkçi getirdiler

CHP'li Üsküdar Belediyesi, Ramazan ayının ikinci gününde düzenlediği etkinlikte, Üsküdar’daki kadınlara erotik dans dersi verdi. Belediye binasında cinsel çağrışımlar yapılan türdeki dansın eğitiminin verildiği, kursa katılan kadınların sosyal medya paylaşımlarıyla ortaya çıktı.
Afrikalı eğitmen getirdiler
Ramazan'ın ikinci günü belediye binasında düzenlenen etkinliğe katılan kadınlara erotik dans eğitimi veridi.
Ramazan'ın ruhuna aykırı bir şekilde düzenlenen etkinliğe Afrikalı twerk eğitmeni Lucille Aires konuşmacı olarak katıldı.
Ramazan’da katılım az olur endişesi
Ramazan dolayısıyla katılımın düşük olmasından endişe eden organizatörler Instagram hesaplarından cinsel çağrışımlar yapan bir dans türü olan twerk eğitimine katılımın yüksek olması noktasında çağrıda bulundu.
- Editörün notu:Habere ilişkin sosyal medyada yer alan bazı fotoğrafları yayın ilkelerimiz gereği yayınlamıyoruz.