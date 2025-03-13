CHP'li Üsküdar Belediyesi Ramazan'da 'erotik dans' kursu açtı: Afrika’dan twerkçi getirdiler

Ramazan'ın ruhuna aykırı bir şekilde düzenlenen etkinliğe Afrikalı twerk eğitmeni Lucille Aires konuşmacı olarak katıldı.

Ramazan dolayısıyla katılımın düşük olmasından endişe eden organizatörler Instagram hesaplarından cinsel çağrışımlar yapan bir dans türü olan twerk eğitimine katılımın yüksek olması noktasında çağrıda bulundu.