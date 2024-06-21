CHP'yi karıştıracak iddia: Kılıçdaroğlu geri dönüş için çalışmalara başladı

Özgür Özel - Kemal Kılıçdaroğlu
Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) seçim yenilgilerinin ardından
Kemal Kılıçdaroğlu
, CHP Genel Başkanlığı'nı
Özgür Özel
'e kaptırmıştı.
Siyasal iletişimci Nur Tuğba Aktay, taban ve delegelerden gelen talepler doğrultusunda eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık için çalışmalara başladığını belirtti.
tv100'de konuşan Aktay verdiği kulis bilgisinde, Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP genel başkanlığı için çalışmalara başladığını ve parti tabanından bu yönde bir talep olduğunu belirtti.
"Parti tabanında yoğun bir talep var"
"Parti tabanında yoğun bir talep var"
Nur Tuğba Aktay şunları söyledi:
Kemal Kılıçdaroğlu’nun ekibiyle beraber CHP’deki kendi heyetinde, parti tabanında, delegeler nezdinde bir talep ve istek olduğu doğrultusunda bilgi geldi. Bu anlamda Kılıçdaroğlu genel başkanlığı adına çalışmalara başladı. Özgür Özel'in de bu durumdan haberdar olduğu, bu sıkışmışlıktan dolayı farklı farklı, plansız, programsız çıkışlar açıklamalar sıkışmışlığının yansıması.
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35 dakika önce