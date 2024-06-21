CHP'yi karıştıracak iddia: Kılıçdaroğlu geri dönüş için çalışmalara başladı

Kemal Kılıçdaroğlu’nun ekibiyle beraber CHP’deki kendi heyetinde, parti tabanında, delegeler nezdinde bir talep ve istek olduğu doğrultusunda bilgi geldi. Bu anlamda Kılıçdaroğlu genel başkanlığı adına çalışmalara başladı. Özgür Özel'in de bu durumdan haberdar olduğu, bu sıkışmışlıktan dolayı farklı farklı, plansız, programsız çıkışlar açıklamalar sıkışmışlığının yansıması.