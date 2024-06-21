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CHP'yi karıştıracak iddia: Kılıçdaroğlu geri dönüş için çalışmalara başladı

28 Mayıs seçimlerinin ardından değişim çalkantıları ile koltuğu Özgür Özel'e kaptıran Kemal Kılıçdaroğlu vazgeçmiyor. Taban ve delegelerden gelen talepler doğrultusunda eski CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık için çalışmalara başladığı iddia edildi.

09:25 - 21/06/2024 Cuma
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Özgür Özel - Kemal Kılıçdaroğlu
Özgür Özel - Kemal Kılıçdaroğlu
Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) seçim yenilgilerinin ardından
Kemal Kılıçdaroğlu
, CHP Genel Başkanlığı'nı
Özgür Özel
'e kaptırmıştı.

Siyasal iletişimci Nur Tuğba Aktay, taban ve delegelerden gelen talepler doğrultusunda eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık için çalışmalara başladığını belirtti.


tv100'de konuşan Aktay verdiği kulis bilgisinde, Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP genel başkanlığı için çalışmalara başladığını ve parti tabanından bu yönde bir talep olduğunu belirtti.


"Parti tabanında yoğun bir talep var"


Nur Tuğba Aktay şunları söyledi:

Kemal Kılıçdaroğlu’nun ekibiyle beraber CHP’deki kendi heyetinde, parti tabanında, delegeler nezdinde bir talep ve istek olduğu doğrultusunda bilgi geldi. Bu anlamda Kılıçdaroğlu genel başkanlığı adına çalışmalara başladı. Özgür Özel'in de bu durumdan haberdar olduğu, bu sıkışmışlıktan dolayı farklı farklı, plansız, programsız çıkışlar açıklamalar sıkışmışlığının yansıması.


Özgür Özel ve Yılmaz Özdil birbirine girdi: İkili arasında ‘bidon kafa’ tartışması patladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile CHP yandaşı gazeteci Yılmaz Özdil arasında ‘bidon kafa’ tartışması patlak verdi. Özgür Özel, katıldığı Ekol TV'de Özdil'in geçmişte AK Partili seçmeni kastederek kullandığı 'bidon kafa' açıklamasına ithafen sert sözler kullandı. Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmesine tepki gösteren Yılmaz Özdil’e, “Bu, ‘hatamız nerede’ demek yerine, oy vermeyen seçmene ‘bidon kafa’ diyen zihniyet. 47 yıldır ilk kez birinci parti olmamızın sebebi, bu zihniyetten yaşadığımız kopuş” sözleriyle karşılık verdi. Öte yandan Özel'in kendisi hakkındaki sözlerine öfkelenen Özdil, "Özgür Özel, bu iftiranı sana yedireceğim. Bana milletvekiliyken yıllarca 'Yılmaz abi' diyen Özgür Özel, şimdi niye çıkıp iftira attığını -gözlüğü çıkardın ama- gözüne sokacağım” açıklamasında bulundu.


#Kemal Kılıçdaroğlu
#Ankara
#Özgür Özel
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