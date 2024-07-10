Çifte pasaportlu siyonistlerin mal varlıkları Aile ve Gençlik Fonu'na

Terör devleti İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 38 bin 243 Filistinli öldü, 88 bin 33 kişi yaralandı.





İsrail'in soykırım saldırılarına Türk pasaportu da olan çifte vatandaşların da katıldıkları ortaya çıkmıştı.





İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği soykırıma katılan çifte vatandaşlar için harekete geçildi.





Söz konusu gelişmeler dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) gündeme geldi.









HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, TBMM Genel Kurulu'na hitabında, Adalet Bakanlığında olan 'soykırıma bulaşanlara soruşturma talep etme, cezai tahkikat oluşturma yetkisinin' TBMM'ye de verilmesini istedi.





Yapıcıoğlu, kanun teklifini, "Dünyanın neresinde olursa olsun, hangi dine ve millete mensup olursa olsun, soykırım suçu işleyen katillerin Türkiye'de yargılanıp cezalandırılmasını, çifte vatandaş olanlardan 'yurda dön' çağrısına uymayanların üç ay içerisinde vatandaşlıktan alınması ve mal varlıklarına el konulmasını öngörmektedir" diyerek özetledi.









Önerge kabul edildi

HÜDA PAR’ın, "Teklife göre; evrensellik ilkesinin, ilgili kanunda düzenleniş şekline göre bahsi edilen maddede sayılan suçların ülke dışında işlenmesi halinde, failin ve mağdurun vatandaşlığına bakılmadan, failin Türkiye'de bulunması da gerekmeden hakkında Türk kanunları uygulanabilecektir. Bu nedenle, belirtilen suçlar, yurt dışında bir yabancı tarafından yabancılara karşı işlenmiş olsa ve kendisi de yurt dışında bulunsa dahi, Türkiye'de cezai kovuşturmaya konu olabilecektir" kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesi önergesi AK Parti ve MHP'nin oylarıyla kabul edildi.





Mal varlıkları Aile ve Gençlik Fonu'na devredilecek

İsrail'in Gazze'deki soykırımına katılan ve çifte vatandaşlık taşıyan kişilerin Türk vatandaşlığından çıkarılmasını öneren kanun teklifi, komisyona sevk edilmeden doğrudan Meclis Genel Kurulu'nun gündemine alınacak.





HÜDA-PAR'ın aralık ayında verdiği Türkiye'den İsrail'e giderek Gazze'deki soykırıma katılan çifte vatandaşların vatandaşlıktan çıkarılması, mal varlıklarına el koyulması ve müebbet hapisle cezalandırılmasına ilişkin kanun teklifi doğrudan TBMM Genel Kurulu'nda ele alınacak. Teklife göre, el konulan mal varlıkları, Aile ve Gençlik Fonu'na devredilecek.





Kanun teklifi önümüzdeki günlerde TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek.









Siyonistlerle birlikte Gazze’de soykırım suçu işleyen çifte pasaportlu caniler cezasız kalmayacak.



TBMM Genel Kurulunda içtüzüğün 37. maddesi uyarınca görüşülen önerge ile soykırım suçu işleyenlerin yargılanması, vatandaşlıktan çıkarılması ve mal varlıklarının Aile ve Gençlik… — Hasan Turan 🇹🇷🇵🇸 (@hasanturantr) July 9, 2024





'Çifte pasaportlu caniler cezasız kalmayacak'

TBMM İdare Amiri, AK Parti İstanbul Milletvekili ve Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan söz konusu gelişme sonrası yayınladığı mesajda, "Siyonistlerle birlikte Gazze’de soykırım suçu işleyen çifte pasaportlu caniler cezasız kalmayacak" dedi.





Teklifin Genel Kurulda kanun teklifi olarak görüşülmesinin AK Parti'nin desteğiyle oy çokluğu ile kabul edildiğini belirten Turan şu ifadeleri kullandı:

"TBMM Genel Kurulunda içtüzüğün 37. maddesi uyarınca görüşülen önerge ile soykırım suçu işleyenlerin yargılanması, vatandaşlıktan çıkarılması ve mal varlıklarının Aile ve Gençlik Fonuna devredilmesini öngören teklifin Genel Kurulda kanun teklifi olarak görüşülmesi grubumuzun da desteğiyle oy çokluğu ile kabul edildi.

Türkiye bu adımla Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kim olursa olsun mazlumun yanında zalimin karşısında olduğunu tüm dünyaya bir kez daha ilan etmiştir.

Hayırlı olsun."



















