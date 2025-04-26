Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Aydın
Çine'ye getirecekti, jandarma ‘dur' dedi

Çine'ye getirecekti, jandarma ‘dur' dedi

09:3626/04/2025, Cumartesi
G: 26/04/2025, Cumartesi
IHA
Sonraki haber
Aydın'da kaçakçı yakalandı.
Aydın'da kaçakçı yakalandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinden aldığı kaçak sigaraları Çine'ye getirmek isteyen şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Çine İlçe Jandarma Komutanlığınca 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçuna yönelik koordineli çalışma gerçekleştirdi. Edinilen bilgiye göre ekipler, K.Ö. isimli şahsın Efeler ilçesinden temin ettiği kaçak sigaraları Çine ilçesine götüreceği bilgisine ulaştı. Harekete geçen jandarma ekipleri, K.Ö. isimli şahsı durdurdu ve aracında yapılan aramada 210 bin adet içi tütün doldurulmuş makaron, 80 kilogram kıyılmış açık tütün ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında başlatılan adli ve idari süreç devam ediyor.

#Aydın
#kaçak
#Tütün Ürünleri
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
3 ve üzeri çocuk sahibi aileleri ilgilendiriyor: 'İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı' ile otomobil kampanyası ne zaman başlayacak?