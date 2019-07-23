Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, kaçma ve kaybolma riski bulunan, Türkiye’ye giriş veya çıkış kurallarını ihlal eden, sahte ya da asılsız belge kullanan, kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın Türkiye’den çıkmaları için tanınan sürede çıkmayan, kamu düzeni, kamu güvenliği veya sağlığına tehdit oluşturanları sınır dışı ediyor.

YOL İZİN BELGESİ ŞART

Türkiye’de yasalara uygun bulunmayan ve ihlal eden Suriyelilerin de geçici koruma statüleri iptal edilerek ülkelerine gönderiliyor. Türkiye’de yaşayan Suriyeliler için getirilen “seyahat izin belgesi şartı”yla, sığınmacıların ikametlerinde sabit kalmaları ve kayıt altına alınmaları amaçlanıyor. Görevliler Suriyelilerin yol izin belgesi olup olmadığını denetliyor. Görevliler tarafından tanınmayan, bilinmeyen ve üzerinde hiçbir belgesi olmayan Suriyeliler kayıt altına alınmaya çalışıyor. Ayrıca Suriyelilerin ruhsatsız bir şekilde dükkan açmalarına izin verilmiyor. Denetimlerde ruhsatsız olduğu tespit edilen işyerleri kapatılıyor.

YASAL PROSEDÜR

Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Dr. Muhammed Vecih Cuma, “Eğer bir kişinin kimliği yoksa, ikamet yeri Gaziantep’de ama İstanbul’da bulunuyorsa, iş izni olmayan kişilere yasal işlem uygulanır. Yapılan bu haberlerin arkasında çirkin bir provokasyon var. Türkiye’de bulunan hiç bir suça bulaşmamış, kimliği doğru, işinde gücünde, yasalara uymuş, iş izni olan Suriyelilere kimse karışmıyor. Türkiye, Suriyelilere kapılarını ardına kadar açtı ve Türkiye’nin davası insani bir davadır. Türkiye suçsuz birini durduk yere sınırdışı etmez. Bunun arkasında siyasi çirkin bir provokasyon var. Sosyal medyada tahrik ediyorlar. Arap medyası üzerinden psikolojik baskı oluşturuyor” dedi.

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