Cübbeli Ahmet Hoca 'dernekler silahlanıyor' iddiası üzerine savcılık tarafından ifadeye çağırıldı

Geçtiğimiz hafta bir televizyon programına katılan ‘Cübbeli Ahmet’ olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, Türkiye’de iki bin selefi derneğin olduğunu, bu grupların silahlandığını ve ayaklanma çıkarma planı yaptıklarını iddia etti. Ünlü, bir başka açıklamasında ise savcılar kendisini çağırırsa silahlanan en az 150 derneğin ismini vereceğini söyledi.
Yetkililer harekete geçti
Cübbeli Ahmet Hoca'nın dikkat çeken açıklamalarının ardından yetkililer harekete geçti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Savcılık Ahmet Mahmut Ünlü'ye tebligat göndererek bilgisine başvurmak üzere ifadeye çağırdı.
İçişleri Bakanlığı soruşturma başlatmıştı
Dün ise İçişleri Bakanlığı'ndan Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, sosyal medya hesabından, “Cübbeli Ahmet: Savcılar beni çağırırsa silahlanan 150 derneğin ismini vermeye hazırım” başlıklı haberi paylaşarak, soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.