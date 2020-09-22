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Gündem Cübbeli Ahmet Hoca dernekler silahlanıyor iddiası üzerine savcılık tarafından ifadeye çağırıldı
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Cübbeli Ahmet Hoca 'dernekler silahlanıyor' iddiası üzerine savcılık tarafından ifadeye çağırıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün bir televizyon programında "Türkiye'de 2 bin civarı selefi yanlısı derneğin silahlandığı" şeklindeki iddiası üzerine soruşturma başlattı. Savcılık, Ahmet Mahmut Ünlü'yü bilgisine başvurmak üzere ifadeye çağırdı.

Haber Merkezi DHA
Ahmet Mahmut Ünlü.
Ahmet Mahmut Ünlü.

Geçtiğimiz hafta bir televizyon programına katılan ‘Cübbeli Ahmet’ olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, Türkiye’de iki bin selefi derneğin olduğunu, bu grupların silahlandığını ve ayaklanma çıkarma planı yaptıklarını iddia etti. Ünlü, bir başka açıklamasında ise savcılar kendisini çağırırsa silahlanan en az 150 derneğin ismini vereceğini söyledi.

Cübbeli Ahmet: Bu sahte şeyh gibi nicelerini deşifre ettim
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Cübbeli Ahmet: Bu sahte şeyh gibi nicelerini deşifre ettim

Yetkililer harekete geçti

Cübbeli Ahmet Hoca'nın dikkat çeken açıklamalarının ardından yetkililer harekete geçti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Savcılık Ahmet Mahmut Ünlü'ye tebligat göndererek bilgisine başvurmak üzere ifadeye çağırdı.

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İçişleri Bakanlığı soruşturma başlatmıştı

Dün ise İçişleri Bakanlığı'ndan Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, sosyal medya hesabından, “Cübbeli Ahmet: Savcılar beni çağırırsa silahlanan 150 derneğin ismini vermeye hazırım” başlıklı haberi paylaşarak, soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Cübbeli Ahmet: Tarikatlar Takibe Alınmalı
OYNAT 01:48
Cübbeli Ahmet: Tarikatlar Takibe Alınmalı
CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın moderatörlüğünde ekrana gelen Tarafsız Bölge programına kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü konuk oldu. Bazı tarikatların dış güçlerle bağlantısının bulunduğunu söyleyen Cübbeli Ahmet, Amerika ile bağlantısı olanların ortada olduğunu ifade etti. Rusya ve Almanya ile bağlantılı olan tarikatların da bulunduğunu belirten Cübbeli Ahmet, istihbarat birimlerinin tarikatları takibe alması gerektiğini söyledi.


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