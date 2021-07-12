Gündem Cudide 40 yıl sonra festival
ŞIRNAK

Cudi’de 40 yıl sonra festival

Terörden temizlenen Cudi Dağı’nda 40 yıl aradan sonra festival düzenlendi. Hz. Nuh’un gemisinin karaya oturduğu Sefine’deki programa yüzlerce vatandaş ellerinde Türk bayraklarıyla katıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Cudi’de 40 yıl sonra festival
Vatandaşların arbane eşliğinde gerçekleştirdiği yürüyüşün ardından Kuran-ı Kerim ve dualar okundu.

Şırnak’ta, Hz. Nuh’un gemisinin karaya oturduğu yer olarak bilinen Cudi Dağı’ndaki Sefine bölgesinde festival düzenlendi. Vatandaşlar, terörden temizlenmesi ile huzurun tesis edildiği alana, Valilik, belediye, Şırnak Üniversitesi ile Ticaret ve Sanayi Odasının katkılarıyla düzenlenen festival kapsamında 40 yıl aradan sonra gelmenin heyecanını ve sevincini yaşadı. Vatandaşların arbane eşliğinde gerçekleştirdiği yürüyüşün ardından Kuran-ı Kerim ve dualar okundu.

ERDOĞAN İSTEMİŞTİ

  • Konuşmaların ardından balon ve güvercin uçuruldu, geminin karaya oturduğuna inanılan bölgede namaz kılındı. Dengbejlerin sunduğu müzik dinletisinin ardından aşure ikramı yapıldı, bereket duası okundu. Programa katılan Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, ‘Cudi’ye çıkalım, festival yapalım.’ sözlerini emir telaki ettik. Hemen çalışmaları başlattık. Çalışmaları kahraman jandarmamızın eşliğinde yaptık” ifadelerini kullandı.
Abone Ol Google News
EURO 2020nin en iyisi belli oldu

EURO 2020'nin en iyisi belli oldu

İtalyan yıldızı ​İngiltere maçı sonrasında ödülünü aldı.
Türk bayrağını yırtıp yere attı

Türk bayrağını yırtıp yere attı

​Polis ekipleri İranlı zanlıyı kıskıvrak yakaladı.
Şampiyon İtalya

​EURO 2020'de İtalya, İngiltere'yi penaltı atışlarında mağlup etti.

Sağlık Bakanlığı son 24 saatin koronavirüs bilançosunu açıkladı.

Kilosu bin lira

Kilosu bin lira

​Sadece özel izinle üretimi yapılıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.