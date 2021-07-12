​Cudi’de 40 yıl sonra festival

Şırnak’ta, Hz. Nuh’un gemisinin karaya oturduğu yer olarak bilinen Cudi Dağı’ndaki Sefine bölgesinde festival düzenlendi. Vatandaşlar, terörden temizlenmesi ile huzurun tesis edildiği alana, Valilik, belediye, Şırnak Üniversitesi ile Ticaret ve Sanayi Odasının katkılarıyla düzenlenen festival kapsamında 40 yıl aradan sonra gelmenin heyecanını ve sevincini yaşadı. Vatandaşların arbane eşliğinde gerçekleştirdiği yürüyüşün ardından Kuran-ı Kerim ve dualar okundu.

ERDOĞAN İSTEMİŞTİ