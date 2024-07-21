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Cumhurbaşkanı Erdoğan basketbol sahasında ter attı: Maç sonrası özçekim

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la oynadıkları basketbol maçının ardından fotoğraf paylaştı.

14:29 - 21/07/2024 Pazar
AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekilerin basketbol sahasındaki fotoğrafı kısa sürede binlerce etkileşim aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekilerin basketbol sahasındaki fotoğrafı kısa sürede binlerce etkileşim aldı.

AK Parti Bursa Milletvekili Varank'ın sosyal medya hesabından "Maç sonrası özçekim" notuyla paylaştığı fotoğrafta, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti İzmir milletvekilleri Mehmet Kasapoğlu ile Alpay Özalan, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı ve Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekilerin basketbol sahasındaki fotoğrafı kısa sürede binlerce etkileşim aldı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC dönüşü önemli mesajlar: Yeni bir doğalgaz gemisi alıyoruz o üssü görmeleri yetecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 50. yıl dönümü dolayısıyla KKTC'deki 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerinin ardından uçakta aralarında Yeni Şafak Gazetesi Ekler Sorumlusu Ayşe Olgun'un da olduğu gazetecilerin sorularını cevapladı. Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin Yunanistan'la Larnaka kıyılarında deniz üssü inşa etme girişimiyle ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Gerekirse deniz üssü ve deniz yapılarını Kuzeyde yaparız. Mesela yeni bir doğalgaz gemisi alıyoruz. Sakarya Gaz Sahası’ndaki gaz üretiminde kullanılacak, yüzer gaz işletme platformu gemisi. Yaklaşık 2 ay sonra Türkiye'de olacak. 300 metre boyunda 58 metre genişliğinde. 5 milyon hane halkına yetecek kadar doğalgazı üretecek bu platform belki orada 15-20 yıl kalacak. Adeta bir üs gibi. Önümüzdeki hafta yola çıkıyor ve Türkiye'ye gelecek. Zaten o üssü gördükleri zaman yeter onlara" dedi.


#Recep Tayyip Erdoğan
#basketbol
#özçekim
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