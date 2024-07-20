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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a KKTC'de duygulandıran hediye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 50'nci yıl dönümü münasebetiyle Lefkoşa'da düzenlenen 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Töreni sonrasında KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile birlikte resmi öğle yemeğine katıldı. Erdoğan'a KKTC'de annesi Tenzile Erdoğan ile birlikte portresinin işlendiği filografi tablo hediye edildi.

16:50 - 20/07/2024 Cumartesi
Güncelleme: 17:00 - 20/07/2024 Cumartesi
DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da, Kıbrıs Barış Harekatının 50. Yılı kapsamında düzenlenen 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Resmi Töreni'ne katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da, Kıbrıs Barış Harekatının 50. Yılı kapsamında düzenlenen 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Resmi Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türki Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenen 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamalarına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile birlikte resmi öğle yemeğine geçti.

Yemekte CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de yer aldı.

Daha sonra Kıbrıs'ta yaşayan Türkmen asıllı Maysa Şahin, yeğeni Atajan Hemrayev'in 388 adet çiviyle Cumhurbaşkanı Erdoğan ile annesi Tenzile Erdoğan'ın portresini işlediği filografi tabloyu Erdoğan'a hediye etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuzey Kıbrıs bizim göz bebeğimizdir canımızdan bir parçadır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lefkoşa Fazıl Küçük Bulvarı'nda 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Kutlama Töreni'nde konuştu. Erdoğan, "İktidar, muhalefet ayrımı olmadan bugün burada bulunmamız, Türkiye'nin Kıbrıs davasına verdiği önemin göstergesidir. Bugün tıpkı yarım asır önce olduğu gibi tek yüreğiz, tek bileğiz, sırt sırtayız. Kuzey Kıbrıs bizim göz bebeğimizdir, canımızdan bir parçadır." dedi. Erdoğan, "Ada'nın güneyinde şımarık bir yönetim var. Geçenlerde Yunanistan Savunma Bakanı akla ziyan açıklamalar yaptı. Miçotakis'le görüştüm. 'Sataşma yapma' dedim, 'düşünmüyorum' dedi. Son derece sorumsuz adımlar atılıyor. Aynı suda iki kere yıkanılmaz." ifadelerini kullandı.


#Recep Tayyip Erdoğan
#Ersin Tatar
#KKTC
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